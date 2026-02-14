День закоханих. Білий дім вразив мережу своїми валентинками

14 лютого люди в різних куточках світу святкують День Святого Валентина. Білий дім вирішив не залишатися осторонь та підготував свою символічну колекцію валентинок, яку вже активно обговорюють користувачі мережі.

Білий дім знову у центрі уваги

Команда американського лідера Дональда Трампа звикла вітати американців зі святом незвичними способами.

Цього разу пресслужба Білого дому представила оргінальну колекцію валентинок, яка є своєрідною алюзією до політичних рішень президента США.

На одній із них зображено екс-президента Венесуели Ніколас Мадуро в момент затримання на яскраво-червоному тлі.

Підпис також цікавий: You captured my heart («Ти підкорив/захопив моє серце»).

Фото: WhiteHouse

На іншій листівці представлена ​​карта Гренландії з підписом: «Настав час визначитися з нашими стосунками».

Фото: WhiteHouse

Ще одну валентинку оформлено в рожевих тонах: на ній зображено Дональда Трампа та папку з написом «виконавчий указ №4547» під назвою «Ти — моя Валентинка».

Фото: WhiteHouse

На четвертій листівці показано демократа поруч із іммігрантом. Підпис порівнює «силу кохання» із ставленням демократів до мігрантів.

Фото: WhiteHouse

Як відреагували користувачі мережі: