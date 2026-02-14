День закоханих. Білий дім вразив мережу своїми валентинками
День закоханих. Білий дім вразив мережу своїми валентинками

The White House
Білий дім знову у центрі уваги

14 лютого люди в різних куточках світу святкують День Святого Валентина. Білий дім вирішив не залишатися осторонь та підготував свою символічну колекцію валентинок, яку вже активно обговорюють користувачі мережі.

Головні тези:

  • Валентинки Білого дому стали приводом для жартів та коментарів у соцмережах.
  • Трамп натякнув, що досі не відмовився від ідеї анексувати Гренландію.

Команда американського лідера Дональда Трампа звикла вітати американців зі святом незвичними способами.

Цього разу пресслужба Білого дому представила оргінальну колекцію валентинок, яка є своєрідною алюзією до політичних рішень президента США.

На одній із них зображено екс-президента Венесуели Ніколас Мадуро в момент затримання на яскраво-червоному тлі.

Підпис також цікавий: You captured my heart («Ти підкорив/захопив моє серце»).

Фото: WhiteHouse

На іншій листівці представлена ​​карта Гренландії з підписом: «Настав час визначитися з нашими стосунками».

Фото: WhiteHouse

Ще одну валентинку оформлено в рожевих тонах: на ній зображено Дональда Трампа та папку з написом «виконавчий указ №4547» під назвою «Ти — моя Валентинка».

Фото: WhiteHouse

На четвертій листівці показано демократа поруч із іммігрантом. Підпис порівнює «силу кохання» із ставленням демократів до мігрантів.

Фото: WhiteHouse

Як відреагували користувачі мережі:

  • Дональд Трамп у своєму стилі;

  • Таке могла придумати лише команда Трампа;

  • Як ми можемо бачити, президент США досі не “розлюбив” Гренландію;

  • І жодної світлини з Меланією… Напевно, її це засмутило;

  • Трамп любить Мадуро сильніше, ніж власну дружину.

