День закоханих. Білий дім вразив мережу своїми валентинками

14 лютого люди в різних куточках світу святкують День Святого Валентина. Білий дім вирішив не залишатися осторонь та підготував свою символічну колекцію валентинок, яку вже активно обговорюють користувачі мережі.
Головні тези:
- Валентинки Білого дому стали приводом для жартів та коментарів у соцмережах.
- Трамп натякнув, що досі не відмовився від ідеї анексувати Гренландію.
Білий дім знову у центрі уваги
Команда американського лідера Дональда Трампа звикла вітати американців зі святом незвичними способами.
Цього разу пресслужба Білого дому представила оргінальну колекцію валентинок, яка є своєрідною алюзією до політичних рішень президента США.
На одній із них зображено екс-президента Венесуели Ніколас Мадуро в момент затримання на яскраво-червоному тлі.
Підпис також цікавий: You captured my heart («Ти підкорив/захопив моє серце»).
На іншій листівці представлена карта Гренландії з підписом: «Настав час визначитися з нашими стосунками».
Ще одну валентинку оформлено в рожевих тонах: на ній зображено Дональда Трампа та папку з написом «виконавчий указ №4547» під назвою «Ти — моя Валентинка».
На четвертій листівці показано демократа поруч із іммігрантом. Підпис порівнює «силу кохання» із ставленням демократів до мігрантів.
Як відреагували користувачі мережі:
Дональд Трамп у своєму стилі;
Таке могла придумати лише команда Трампа;
Як ми можемо бачити, президент США досі не “розлюбив” Гренландію;
І жодної світлини з Меланією… Напевно, її це засмутило;
Трамп любить Мадуро сильніше, ніж власну дружину.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-