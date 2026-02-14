День влюбленных. Белый дом поразил сеть своими валентинками

14 февраля люди в разных уголках мира отмечают День Святого Валентина. Белый дом решил не отставать и подготовил свою символическую коллекцию валентинок, которую уже активно обсуждают пользователи сети.

Белый дом снова в центре внимания

Команда американского лидера Дональда Трампа привыкла поздравлять американцев с праздниками необычными способами.

В этот раз пресс-служба Белого дома представила оргинальную коллекцию валентинок, являющуюся своеобразной аллюзией к политическим решениям президента США.

На одной из них изображен экс-президент Венесуэлы Николас Мадуро в момент задержания на ярко-красном фоне.

Подпись также интересная: You captured my heart («Ты покорил/захватил мое сердце»).

Фото: WhiteHouse

На другой открытке представлена ​​карта Гренландии с подписью: «Пора определиться с нашими отношениями».

Фото: WhiteHouse

Еще одна валентинка оформлена в розовых тонах: на ней изображены Дональда Трампа и папка с надписью «исполнительный указ №4547» под названием «Ты — моя Валентинка».

Фото: WhiteHouse

На четвертой открытке показан демократ рядом с иммигрантом. Подпись сравнивает «силу любви» с отношением демократов к мигрантам.

Фото: WhiteHouse

Как отреагировали пользователи сети: