День влюбленных. Белый дом поразил сеть своими валентинками
Категория
Мир
Дата публикации

День влюбленных. Белый дом поразил сеть своими валентинками

The White House
Трамп
Читати українською

14 февраля люди в разных уголках мира отмечают День Святого Валентина. Белый дом решил не отставать и подготовил свою символическую коллекцию валентинок, которую уже активно обсуждают пользователи сети.

Главные тезисы

  • Ваентинки Белого дома стали поводом для шуток и комментариев в соцсетях.
  • Трамп намекнул, что до сих пор не отказался от идеи аннексировать Гренландию.

Белый дом снова в центре внимания

Команда американского лидера Дональда Трампа привыкла поздравлять американцев с праздниками необычными способами.

В этот раз пресс-служба Белого дома представила оргинальную коллекцию валентинок, являющуюся своеобразной аллюзией к политическим решениям президента США.

На одной из них изображен экс-президент Венесуэлы Николас Мадуро в момент задержания на ярко-красном фоне.

Подпись также интересная: You captured my heart («Ты покорил/захватил мое сердце»).

Фото: WhiteHouse

На другой открытке представлена ​​карта Гренландии с подписью: «Пора определиться с нашими отношениями».

Фото: WhiteHouse

Еще одна валентинка оформлена в розовых тонах: на ней изображены Дональда Трампа и папка с надписью «исполнительный указ №4547» под названием «Ты — моя Валентинка».

Фото: WhiteHouse

На четвертой открытке показан демократ рядом с иммигрантом. Подпись сравнивает «силу любви» с отношением демократов к мигрантам.

Фото: WhiteHouse

Как отреагировали пользователи сети:

  • Дональд Трамп в своем стиле;

  • Такое могла придумать только команда Трампа;

  • Как мы можем видеть, президент США до сих пор не разлюбил Гренландию;

  • И никакой фотографии с Меланией... Наверное, ее это огорчило;

  • Трамп любит Мадуро сильнее, чем собственную жену.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Польша отклонила приглашение Трампа в Совет мира
Польские власти объяснили свое решение относительно Совета мира
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
У Трампа потратили более 40 млн долл на депортацию около 300 мигрантов
депортация
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Россия хочет заключить соглашение о завершении войны против Украины — Трамп
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?