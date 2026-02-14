День влюбленных. Белый дом поразил сеть своими валентинками

14 февраля люди в разных уголках мира отмечают День Святого Валентина. Белый дом решил не отставать и подготовил свою символическую коллекцию валентинок, которую уже активно обсуждают пользователи сети.
Главные тезисы
- Ваентинки Белого дома стали поводом для шуток и комментариев в соцсетях.
- Трамп намекнул, что до сих пор не отказался от идеи аннексировать Гренландию.
Белый дом снова в центре внимания
Команда американского лидера Дональда Трампа привыкла поздравлять американцев с праздниками необычными способами.
В этот раз пресс-служба Белого дома представила оргинальную коллекцию валентинок, являющуюся своеобразной аллюзией к политическим решениям президента США.
На одной из них изображен экс-президент Венесуэлы Николас Мадуро в момент задержания на ярко-красном фоне.
Подпись также интересная: You captured my heart («Ты покорил/захватил мое сердце»).
На другой открытке представлена карта Гренландии с подписью: «Пора определиться с нашими отношениями».
Еще одна валентинка оформлена в розовых тонах: на ней изображены Дональда Трампа и папка с надписью «исполнительный указ №4547» под названием «Ты — моя Валентинка».
На четвертой открытке показан демократ рядом с иммигрантом. Подпись сравнивает «силу любви» с отношением демократов к мигрантам.
Как отреагировали пользователи сети:
Дональд Трамп в своем стиле;
Такое могла придумать только команда Трампа;
Как мы можем видеть, президент США до сих пор не разлюбил Гренландию;
И никакой фотографии с Меланией... Наверное, ее это огорчило;
Трамп любит Мадуро сильнее, чем собственную жену.
