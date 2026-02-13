Россия хочет заключить соглашение о завершении войны против Украины — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский должен "двигаться" и заключить соглашение по завершению войны, потому что Россия якобы хочет завершения конфликта.
Об этом Трамп сказал журналистам, покидая Белый дом.
Репортер обратился к президенту США с вопросом о проведении выборов в Украине до начала лета.
На это Трамп ответил, что Россия хочет заключить соглашение о завершении войны, поэтому украинскому президенту нужно "двигаться".
Его заявление прозвучало на фоне сообщений СМИ о том, что американские и украинские переговорщики обсуждали возможность подписания мирного соглашения в марте и проведение выборов в Украине в мае.
17-18 февраля в Женеве пройдет новый раунд переговоров Украины, США и России.
