Россия хочет заключить соглашение о завершении войны против Украины — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский должен "двигаться" и заключить соглашение по завершению войны, потому что Россия якобы хочет завершения конфликта.

Трамп уверен в готовности РФ закончить войну против Украины

Об этом Трамп сказал журналистам, покидая Белый дом.

Репортер обратился к президенту США с вопросом о проведении выборов в Украине до начала лета.

На это Трамп ответил, что Россия хочет заключить соглашение о завершении войны, поэтому украинскому президенту нужно "двигаться".

Россия хочет заключить соглашение и Зеленскому придется двигаться. Иначе он упустит отличную возможность, он должен действовать. Дональд Трамп Президент США

Его заявление прозвучало на фоне сообщений СМИ о том, что американские и украинские переговорщики обсуждали возможность подписания мирного соглашения в марте и проведение выборов в Украине в мае.

Президент Украины Владимир Зеленский в общении с журналистами заявил, что Соединенные Штаты предложили завершить войну России против Украины к началу лета, поскольку позже у них будет другой приоритет — выборы в Конгресс. Поделиться

17-18 февраля в Женеве пройдет новый раунд переговоров Украины, США и России.