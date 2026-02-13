Россия хочет заключить соглашение о завершении войны против Украины — Трамп
Категория
Политика
Дата публикации

Россия хочет заключить соглашение о завершении войны против Украины — Трамп

Трамп
Read in English
Читати українською

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский должен "двигаться" и заключить соглашение по завершению войны, потому что Россия якобы хочет завершения конфликта.

Главные тезисы

  • Президент США Трамп призывает украинского лидера заключить мирное соглашение с Россией для прекращения войны.
  • Российская сторона выразила готовность к завершению конфликта с Украиной.
  • Украина, США и Россия рассматривают возможность подписания мирного соглашения и проведения выборов в ближайшем будущем.

Трамп уверен в готовности РФ закончить войну против Украины

Об этом Трамп сказал журналистам, покидая Белый дом.

Репортер обратился к президенту США с вопросом о проведении выборов в Украине до начала лета.

На это Трамп ответил, что Россия хочет заключить соглашение о завершении войны, поэтому украинскому президенту нужно "двигаться".

Россия хочет заключить соглашение и Зеленскому придется двигаться. Иначе он упустит отличную возможность, он должен действовать.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Его заявление прозвучало на фоне сообщений СМИ о том, что американские и украинские переговорщики обсуждали возможность подписания мирного соглашения в марте и проведение выборов в Украине в мае.

Президент Украины Владимир Зеленский в общении с журналистами заявил, что Соединенные Штаты предложили завершить войну России против Украины к началу лета, поскольку позже у них будет другой приоритет — выборы в Конгресс.

17-18 февраля в Женеве пройдет новый раунд переговоров Украины, США и России.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп выбрал новый дедлайн для мирного соглашения между Украиной и РФ
Трамп снова форсирует события в мирном процессе
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Я урегулировал по меньшей мере шесть войн благодаря тарифам — Трамп
Трамп
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
У Трампа потратили более 40 млн долл на депортацию около 300 мигрантов
депортация

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?