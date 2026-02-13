Росія хоче укласти угоду щодо завершення війни проти України — Трамп
Росія хоче укласти угоду щодо завершення війни проти України — Трамп

Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський має "рухатися" і укласти угоду щодо завершення війни, бо Росія нібито хоче завершення конфлікту.

Головні тези:

  • Трамп закликає Зеленського укласти угоду з Росією для зупинення війни.
  • Російська сторона показує готовність до завершення конфлікту з Україною.
  • Україна, США та Росія розглядають можливість підписання мирної угоди та проведення виборів.

Трамп впевнений у готовності РФ закінчити війну проти України

Про це Трамп сказав журналістам, покидаючи Білий дім.

Репортер звернувся до президента США із запитанням щодо проведення виборів в Україні до початку літа.

На це Трамп відповів, що Росія хоче укласти угоду про завершення війни, тому українському президенту потрібно "рухатися".

Росія хоче укласти угоду, і Зеленському доведеться рухатися. Інакше він упустить чудову нагоду, він повинен діяти.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Його заява пролунала на тлі повідомлень ЗМІ про те, що американські та українські переговірники обговорювали можливість підписання мирної угоди у березні та проведення виборів в Україні у травні.

Президент України Володимир Зеленський у спілкуванні з журналістами заявив, що Сполучені Штати запропонували завершити війну Росії проти України до початку літа, оскільки пізніше у них буде інший пріоритет — вибори до Конгресу.

17-18 лютого у Женеві відбудеться новий раунд переговорів України, США та Росії.

