Росія хоче укласти угоду щодо завершення війни проти України — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський має "рухатися" і укласти угоду щодо завершення війни, бо Росія нібито хоче завершення конфлікту.

Трамп впевнений у готовності РФ закінчити війну проти України

Про це Трамп сказав журналістам, покидаючи Білий дім.

Репортер звернувся до президента США із запитанням щодо проведення виборів в Україні до початку літа.

На це Трамп відповів, що Росія хоче укласти угоду про завершення війни, тому українському президенту потрібно "рухатися".

Росія хоче укласти угоду, і Зеленському доведеться рухатися. Інакше він упустить чудову нагоду, він повинен діяти. Дональд Трамп Президент США

Його заява пролунала на тлі повідомлень ЗМІ про те, що американські та українські переговірники обговорювали можливість підписання мирної угоди у березні та проведення виборів в Україні у травні.

Президент України Володимир Зеленський у спілкуванні з журналістами заявив, що Сполучені Штати запропонували завершити війну Росії проти України до початку літа, оскільки пізніше у них буде інший пріоритет — вибори до Конгресу.

17-18 лютого у Женеві відбудеться новий раунд переговорів України, США та Росії.