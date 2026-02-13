Росія хоче укласти угоду щодо завершення війни проти України — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський має "рухатися" і укласти угоду щодо завершення війни, бо Росія нібито хоче завершення конфлікту.
Головні тези:
- Трамп закликає Зеленського укласти угоду з Росією для зупинення війни.
- Російська сторона показує готовність до завершення конфлікту з Україною.
- Україна, США та Росія розглядають можливість підписання мирної угоди та проведення виборів.
Трамп впевнений у готовності РФ закінчити війну проти України
Про це Трамп сказав журналістам, покидаючи Білий дім.
Репортер звернувся до президента США із запитанням щодо проведення виборів в Україні до початку літа.
На це Трамп відповів, що Росія хоче укласти угоду про завершення війни, тому українському президенту потрібно "рухатися".
Його заява пролунала на тлі повідомлень ЗМІ про те, що американські та українські переговірники обговорювали можливість підписання мирної угоди у березні та проведення виборів в Україні у травні.
17-18 лютого у Женеві відбудеться новий раунд переговорів України, США та Росії.
