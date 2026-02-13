У Трампа витратили понад 40 млн дол на депортацію близько 300 мігрантів

Адміністрація президента США Дональда Трампа витратила понад 40 млн дол на депортацію близько 300 мігрантів до віддалених держав, з якими вони не мали жодного зв’язку, а середня вартість однієї такої депортації становила приблизно 133 тис дол.

Адміністрація Трампа депортує мігрантів за фантастичні суми

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на звіт демократів Комітету з міжнародних відносин Сенату США.

Згідно зі звітом, у деяких випадках витрати були значно вищими. Зокрема, для депортацій до Руанди середня вартість сягнула близько 1,1 млн доларів на особу, яких країна прийняла сім. Поширити

Значна частина коштів була перерахована безпосередньо урядам п’яти держав — Екваторіальної Гвінеї, Сальвадору, Палау, Есватіні та Руанди, без використання зовнішніх аудиторів для контролю витрат. Загалом ці країни отримали близько 32 млн доларів.

У звіті також наводяться приклади індивідуальних депортацій. Громадянина Мексики депортували до Південного Судану, на що витратили близько 91 тисячі доларів. Через кілька тижнів його перевезли до Мексики.

У документі зазначається, що Білий дім обґрунтував політику депортацій як необхідність для видворення нелегальних злочинців, яких рідні країни відмовлялися приймати. Водночас імміграційні правозахисні організації оскаржували цю практику в судах, заявляючи про ризики для законослухняних мігрантів.

В іншому випадку громадянина Ямайки відправили до Есватіні орієнтовно за понад 181 тис дол, хоча існував наказ про його повернення на батьківщину. Згодом США повторно оплатили його транспортування.

За даними звіту, один з американських посадовців у приватній розмові з працівниками сенатського комітету схарактеризувати програму як дорогий стримувальний механізм і засіб тиску на мігрантів з метою відмови від подання заяв на притулок.