У Трампа потратили более 40 млн долл на депортацию около 300 мигрантов
Категория
Мир
Дата публикации

У Трампа потратили более 40 млн долл на депортацию около 300 мигрантов

депортация
Read in English
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Администрация президента США Дональда Трампа потратила более 40 млн долл. на депортацию около 300 мигрантов в отдаленные государства, с которыми они не имели никакой связи, а средняя стоимость одной такой депортации составляла примерно 133 тыс долл.

Главные тезисы

  • Администрация Трампа потратила более 40 млн долл на депортацию около 300 мигрантов в отдаленные страны, средняя стоимость одной депортации достигла примерно 133 тыс долл.
  • Расходы на депортацию в некоторые страны, например, в Руанду, достигали около 1,1 млн долл на человека.

Администрация Трампа депортирует мигрантов за фантастические суммы

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет демократов Комитета по международным отношениям Сената США.

Согласно отчету, в некоторых случаях расходы были значительно выше. В частности, для депортаций в Руанду средняя стоимость составила около 1,1 млн долларов на человека, которых страна приняла семь.

Значительная часть была перечислена непосредственно правительствам пяти государств — Экваториальной Гвинее, Сальвадора, Палау, Эсватини и Руанды, без использования внешних аудиторов для контроля расходов. В общей сложности эти страны получили около 32 млн долларов.

В отчете приводятся примеры индивидуальных депортаций. Гражданин Мексики был депортирован в Южный Судан, на что потратили около 91 тысячи долларов. Через несколько недель его перевезли в Мексику.

В документе отмечается, что Белый дом обосновал политику депортаций как необходимость выдворения нелегальных преступников, которых родные страны отказывались принимать. В то же время, иммиграционные правозащитные организации обжаловали эту практику в судах, заявляя о рисках для законопослушных мигрантов.

В противном случае гражданина Ямайки отправили в Эсватин ориентировочно за более 181 тыс долл., хотя существовал приказ о его возвращении на родину. Впоследствии США повторно оплатили его транспортировку.

По данным отчета, один из американских чиновников в частном разговоре с работниками сенатского комитета охарактеризовал программу как дорогостоящий сдерживающий механизм и средство давления на мигрантов с целью отказа от подачи заявлений в убежище.

Авторы отчета также обратили внимание, что Государственный департамент не привлекает внешних аудиторов для отслеживания использования средств, перечисленных иностранным правительствам.

