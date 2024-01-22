Депутати ПАРЄ обрали нового президента
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Депутати ПАРЄ обрали нового президента

PACE
Теодорос Русопулос
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За Теодороса Русопулоса з Греції проголосувала більшість депутатів Парламентської асамблеї Ради Європи, і він став керівником ПАРЄ. Русопулос є 35 президентом ПАРЄ з 1949 року і першим громадянином Греції, який обійняв цю посаду.

Представник Греції став президентом ПАРЄ

Новим керівником ПАРЄ став представник Греції Теодорос Русопулос. Він також є членом Європейської народної партії.

Про це повідомляє ПАРЄ у соцмережі Х.

Вітаємо Теодороса Русопулоса з Греції, який щойно був обраний президентом Асамблеї! – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Русопулос є 35 президентом ПАРЄ з 1949 року і першим громадянином Греції, який обійняв цю посаду.

Термін його повноважень становить один рік і може бути продовжено ще на 365 днів.

Вибори президента ПАРЄ

До цього цю посаду обіймав Тині Кокс. Він виконував обов'язки президента ПАРЄ два роки поспіль. Під час минулорічних виборів, результати яких стали відомі у січні 2023 року, на цю посаду претендував і українець – нардеп від партії "Слуга народу" Олександр Мережко.

Зазначимо, ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка визнала режим у РФ терористичним.

Відповідну резолюцію під назвою "Подальша ескалація агресії Російської Федерації проти України" підтримали 99 делегатів, один - утримався.

Згідно з документом, російський режим є терористичним.

Варто зазначити, що це потужний сигнал, який наближає момент визнання РФ країною-спонсором тероризму.

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