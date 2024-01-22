Депутаты ПАСЕ избрали нового президента

За Теодороса Русопулоса из Греции проголосовало большинство депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы, и он стал руководителем ПАСЕ. Русопулос является 35 президентом ПАСЕ с 1949 года и первым занявшим эту должность первым гражданином Греции.

Представитель Греции стал президентом ПАСЕ

Новым руководителем ПАСЕ стал представитель Греции Теодорос Русопулос. Он также член Европейской народной партии.

Об этом сообщает ПАСЕ в соцсети Х.

Congratulations to Theodoros Rousopoulos from Greece, who has just been elected as the Assembly's President!



Mr Rousopoulos is the 35th PACE President since 1949 and the first Greek national to hold the office.



He serves a one-year term, which may be renewed once. More soon... pic.twitter.com/x509iRhXUq — PACE (@PACE_News) January 22, 2024

Поздравляем Теодороса Русопулоса из Греции, только что избранного президентом Ассамблеи! – говорится в сообщении. Поделиться

Русопулос является 35 президентом ПАСЕ с 1949 года и первым гражданином Греции, который занял эту должность.

Срок его полномочий составляет один год и может быть продлен еще на 365 дней.

Выборы президента ПАСЕ

До этого этот пост занимал Тини Кокс. Он исполнял обязанности президента ПАСЕ два года подряд. Во время прошлогодних выборов, результаты которых стали известны в январе 2023 года, на этот пост претендовал и украинец – нардеп от партии "Слуга народа" Александр Мережко.

Отметим, ПАСЕ стала первой международной организацией, признавшей режим в РФ террористическим.

Соответствующую резолюцию под названием "Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины" поддержали 99 делегатов, один воздержался.

Согласно документу, российский режим террористический.

Следует отметить, что это мощный сигнал, приближающий момент признания РФ страной-спонсором терроризма.