Дерева "попереджають" про глобальні катаклізми — як це відбувається

Протягом багатьох століть люди звертали увагу на “поведінку” природи, щоб спрогнозувати подальший розвиток подій. Як виявилося, це дійсно має сенс, адже, до прикладу, дерева здатні “передбачати” глобальні катастрофи, зокрема виверження вулканів.

Чому вчені звертають увагу на поведінку дерев

Як зазначає видання El Diario 24, наявні в науковців технології прогнозування вулканів часто обмежені.

Це може призвести до ризику втрат людських життів.

На цьому тлі команда NASA виявили новий спосіб попередження вивержень: спостереження за зміною кольору дерев.

Науковці дійшли висновку, що дерева починають зеленіти набагато інтенсивніше напередодні виверження вулкана.

Що важливо розуміти, це пов'язано з тим, що магма виділяє підвищену кількість вуглекислого газу, що стимулює ріст рослин.

Зміни зафіксовані за допомогою супутникового індексу NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), який дозволяє раннє виявлення потенційної загрози.

Вчені звертають увагу на те, що цей спосіб вже врятував багато людських життів.

Наприкінці 2017 року біля вулкана Майон на Філіппінах було зафіксовано різке "позеленіння" дерев. Урядові служби змогли вчасно евакуювати понад 56 000 людей без жодних втрат, — наголошують науковці.

На переконання дослідників, це не заміна традиційних методів, а лише економічно ефективний і додатковий інструмент, що дає можливість швидше виявляти загрози.