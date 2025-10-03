Дерева "попереджають" про глобальні катаклізми — як це відбувається

Протягом багатьох століть люди звертали увагу на “поведінку” природи, щоб спрогнозувати подальший розвиток подій. Як виявилося, це дійсно має сенс, адже, до прикладу, дерева здатні “передбачати” глобальні катастрофи, зокрема виверження вулканів.
Головні тези:
- Дерева починають зеленіти набагато інтенсивніше перед виверженням вулкана.
- Це стається через те, що магма виділяє підвищену кількість вуглекислого газу.
Чому вчені звертають увагу на поведінку дерев
Як зазначає видання El Diario 24, наявні в науковців технології прогнозування вулканів часто обмежені.
Це може призвести до ризику втрат людських життів.
На цьому тлі команда NASA виявили новий спосіб попередження вивержень: спостереження за зміною кольору дерев.
Науковці дійшли висновку, що дерева починають зеленіти набагато інтенсивніше напередодні виверження вулкана.
Що важливо розуміти, це пов'язано з тим, що магма виділяє підвищену кількість вуглекислого газу, що стимулює ріст рослин.
Вчені звертають увагу на те, що цей спосіб вже врятував багато людських життів.
На переконання дослідників, це не заміна традиційних методів, а лише економічно ефективний і додатковий інструмент, що дає можливість швидше виявляти загрози.
