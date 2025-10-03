Деревья "предупреждают" о глобальных катаклизмах — как это происходит

На протяжении многих веков люди обращали внимание на поведение природы, чтобы спрогнозировать дальнейшее развитие событий. Как оказалось, это действительно имеет смысл, ведь, например, деревья способны "предвидеть" глобальные катастрофы, в частности извержение вулканов.
Главные тезисы
- Деревья начинают зеленеть гораздо интенсивнее перед извержением вулкана.
- Это происходит из-за того, что магма выделяет повышенное количество углекислого газа.
Почему ученые обращают внимание на поведение деревьев
Как отмечает издание El Diario 24, имеющиеся у ученых технологии прогнозирования вулканов часто ограничены.
Это может привести к риску потерь человеческих жизней.
На этом фоне команда NASA обнаружила новый способ предупреждения извержений: наблюдение за изменением цвета деревьев.
Ученые пришли к выводу, что деревья начинают зеленеть гораздо интенсивнее накануне извержения вулкана.
Что важно понимать, это связано с тем, что магма выделяет повышенное количество углекислого газа, что стимулирует рост растений.
Ученые обращают внимание на то, что этот способ уже спас много человеческих жизней.
По убеждению исследователей, это не замена традиционных методов, а лишь экономически эффективный и дополнительный инструмент, позволяющий быстрее выявлять угрозы.
