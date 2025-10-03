Деревья "предупреждают" о глобальных катаклизмах — как это происходит
Деревья "предупреждают" о глобальных катаклизмах — как это происходит

Почему ученые обращают внимание на поведение деревьев
Источник:  online.ua

На протяжении многих веков люди обращали внимание на поведение природы, чтобы спрогнозировать дальнейшее развитие событий. Как оказалось, это действительно имеет смысл, ведь, например, деревья способны "предвидеть" глобальные катастрофы, в частности извержение вулканов.

  • Деревья начинают зеленеть гораздо интенсивнее перед извержением вулкана.
  • Это происходит из-за того, что магма выделяет повышенное количество углекислого газа.

Почему ученые обращают внимание на поведение деревьев

Как отмечает издание El Diario 24, имеющиеся у ученых технологии прогнозирования вулканов часто ограничены.

Это может привести к риску потерь человеческих жизней.

На этом фоне команда NASA обнаружила новый способ предупреждения извержений: наблюдение за изменением цвета деревьев.

Ученые пришли к выводу, что деревья начинают зеленеть гораздо интенсивнее накануне извержения вулкана.

Что важно понимать, это связано с тем, что магма выделяет повышенное количество углекислого газа, что стимулирует рост растений.

Изменения зафиксированы с помощью спутникового индекса NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), который позволяет раннее выявление потенциальной угрозы.

Ученые обращают внимание на то, что этот способ уже спас много человеческих жизней.

В конце 2017 года у вулкана Майон на Филиппинах было зафиксировано резкое "позеленение" деревьев. Правительственные службы смогли вовремя эвакуировать более 56 000 человек без потерь, — отмечают ученые.

По убеждению исследователей, это не замена традиционных методов, а лишь экономически эффективный и дополнительный инструмент, позволяющий быстрее выявлять угрозы.

