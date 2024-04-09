У Державному департаменті США наголосили, що вони отримали інформацію про атаку БПЛА на Запорізьку АЕС, яка знаходиться під окупацією Росії, та стежать за ситуацією на об'єкті.

Вибухи на ЗАЕС. Як це коментують у США

З заявою з цього приводу виступи речник Держдепу Метью Міллер.

Він наголосив, що офіційний Вашингтон продовжить уважно стежити за ситуацією на станції.

Міллер звернув увагу на офіційні звіти МАГАТЕ, в яких йдеться про те, що пошкодження, спричинені атакою, не поставили під загрозу ядерну безпеку.

Росія грає в дуже небезпечну гру з військовим захопленням української атомної електростанції, яка є найбільшою в Європі. Метью Міллер Речник Держдепу США

За словами Міллера, команда Джо Байдена намагається добитися від режиму Путіна виведення російських окупантів з ЗАЕС.

Білий дім активно працює задля повернення Україні повного контролю над станцією. Окрім того, США регулярно вимагають у Кремля утримуватись від будь-яких дій, що можуть призвести до ядерного інциденту на АЕС.

Що відомо про ситуацію на ЗАЕС

Увечері 7 квітня офіційно стало відомо про щонайменше 3 прямі влучання в основні конструкції захисної оболонки реактора ЗАЕС.

Про це першим повідомив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

Оскільки він не уточнив, що саме Росія влучила своїм дроном у станцію, Кремль одразу почав у всьому звинувачувати Україну, однак, як завжди, без жодних доказів.

В українському “Енергоатомі” наголошують, що єдиним шляхом недопущення ядерної та радіаційної аварії є виконання резолюції МАГАТЕ, виведення російських військових та військової техніки зі станції, передача ЗАЕС під контроль України — легітимному оператору Енергоатому, а також розмінування прилеглих територій.