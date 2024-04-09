Госдеп США бьет тревогу из-за новой "опасной игры" России
Категория
Украина
Дата публикации

Госдеп США бьет тревогу из-за новой "опасной игры" России

Госдеп США
ЗАЭС
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В Государственном департаменте США отметили, что они получили информацию об атаке БПЛА на находящуюся под оккупацией России Запорожскую АЭС и следят за ситуацией на объекте.

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С заявлением по этому поводу выступил спикер Госдепа Мэтью Миллер.

Он подчеркнул, что официальный Вашингтон продолжит внимательно следить за ситуацией на станции.

Миллер обратил внимание на официальные отчеты МАГАТЭ, в которых речь идет о том, что повреждения, нанесенные атакой, не поставили под угрозу ядерную безопасность.

Россия играет в очень опасную игру с военным захватом украинской атомной электростанции, которая является самой большой в Европе.

Мэтью Миллер

Мэтью Миллер

Спикер Госдепа США

По словам Миллера, команда Джо Байдена пытается добиться от режима Путина вывода российских оккупантов из ЗАЭС.

Белый дом активно работает для возвращения Украине полного контроля над станцией. Кроме того, США регулярно требуют у Кремля воздерживаться от любых действий, которые могут привести к ядерному инциденту на АЭС.

Что известно о ситуации на ЗАЭС

Вечером 7 апреля официально стало известно о по меньшей мере 3 прямых попаданиях в основные конструкции защитной оболочки реактора ЗАЭС.

Об этом первым сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Поскольку он не уточнил, что именно Россия попала своим дроном в станцию, Кремль сразу начал во всем винить Украину, однако, как всегда, без доказательств.

В украинском "Энергоатоме" отмечают, что единственным путем недопущения ядерной и радиационной аварии является выполнение резолюции МАГАТЭ, вывод российских военных и военной техники со станции, передача ЗАЭС под контроль Украины, а также разминирование близлежащих территорий.

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