Держдеп США заявив про призупинення стратегічного партнерства з Грузією

Державний департамент США 30 листопада зробив заяву про призупинення стратегічного партнерства з Грузією на тлі рішення уряду цієї країни відмовитися від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року.

США призупиняють стратегічне партнерство з Грузією

Як наголошується, рішення владної партії «Грузинська мрія» призупинити процес вступу країни до ЄС суперечить нормі, закріпленій у її конституції, щодо повної інтеграції до Євросоюзу та НАТО.

Таким чином влада відкинула можливість тісніших зв'язків з Європою і зробила Грузію більш вразливою для Кремля.

У заяві підкреслюється, що грузинський народ в переважній більшості підтримує інтеграцію з Європою.

Сполучені Штати засуджують надмірне застосування сили поліцією проти громадян, які прагнуть реалізувати свої права на свободу зібрань і вираження поглядів, включно зі свободою мирних протестів. Ми закликаємо всі сторони забезпечити мирний характер протестів. Поширити

У зв’язку з цим Державний департамент заявляє про призупинення стратегічного партнерства із Грузією.

Антидемократичні дії «Грузинської мрії» порушили основні принципи стратегічного партнерства між США й Грузією, яке ґрунтувалося на спільних цінностях і зобов’язаннях щодо демократії, верховенства права, громадянського суспільства, поваги до прав людини та основних свобод, а також зусиль щодо боротьби з корупцією. У результаті Сполучені Штати призупинили цей механізм.

Держдеп закликав грузинську владу повернутися на євроатлантичний шлях, прозоро розслідувати всі порушення на парламентських виборах і скасувати антидемократичні закони, які обмежують свободу зібрань і вираження поглядів.

Президентка Грузії відреагувала на рішення США

Рішення Вашингтона прокоментувала президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

Призупинення стратегічного партнерства США та Грузії є трагічним результатом антидемократичної, антизахідної, антиєвропейської та антигрузинської політики «Грузинської мрії». Зараз ясніше, ніж будь-коли, що курс, який вони проводять, веде лише в одному напрямку — у бік Росії. Саломе Зурабішвілі Президентка Грузії

Раніше Зурабішвілі заявила, що нелегітимний парламент не зможе обрати нового президента, відповідно, інавгурація не відбудеться, тому її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом.