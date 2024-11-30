Госдеп США заявил о приостановлении стратегического партнерства с Грузией

Государственный департамент США 30 ноября сделал заявление о приостановлении стратегического партнерства с Грузией на фоне решения правительства этой страны отказаться от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года.

США приостанавливают стратегическое партнерство с Грузией

Как отмечается, решение властной партии «Грузинская мечта» приостановить процесс вступления страны в ЕС противоречит норме, закрепленной в ее конституции относительно полной интеграции в Евросоюз и НАТО.

Таким образом власти отвергли возможность более тесных связей с Европой и сделали Грузию более уязвимой для Кремля.

В заявлении подчеркивается, что грузинский народ в большинстве своем поддерживает интеграцию с Европой.

Соединенные Штаты осуждают чрезмерное применение силы полицией против граждан, стремящихся реализовать свои права на свободу собраний и выражение взглядов, включая свободу мирных протестов. Мы призываем все стороны обеспечить мирный характер протестов. Поделиться

В связи с этим Государственный департамент заявляет о приостановлении стратегического партнерства с Грузией.

Антидемократические действия «Грузинской мечты» нарушили основные принципы стратегического партнерства между США и Грузией, которое основывалось на общих ценностях и обязательствах по демократии, верховенству права, гражданскому обществу, уважению прав человека и основным свободам, а также усилиям по борьбе с коррупцией. В результате Соединенные Штаты приостановили этот механизм.

Госдеп призвал грузинские власти вернуться на евроатлантический путь, прозрачно расследовать все нарушения на парламентских выборах и упразднить антидемократические законы, ограничивающие свободу собраний и выражение взглядов.

Президент Грузии отреагировала на решение США

Решение Вашингтона прокомментировала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Приостановление стратегического партнерства США и Грузии — трагический результат антидемократической, антизападной, антиевропейской и антигрузинской политики «Грузинской мечты». Сейчас яснее, чем когда-либо, что проводимый ими курс ведет лишь в одном направлении — в сторону России. Саломе Зурабишвили Президент Грузии

Ранее Зурабишвили заявила, что нелегитимный парламент не сможет избрать нового президента, соответственно, инаугурация не состоится, поэтому ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.