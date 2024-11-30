Госдеп США заявил о приостановлении стратегического партнерства с Грузией

Государственный департамент США 30 ноября сделал заявление о приостановлении стратегического партнерства с Грузией на фоне решения правительства этой страны отказаться от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года.
Главные тезисы
- Решение Госдепа США приостановить стратегическое партнерство с Грузией вызвано отказом Грузии от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года.
- Антидемократические действия 'Грузинской мечты' стали трагическим следствием политики, направленной против демократии и в пользу России, согласно заявлению президента Грузии.
- США приостановили стратегическое партнерство с Грузией из-за нарушений основных принципов, включая демократию, верховенство права и борьбу с коррупцией.
- Президент Грузии утверждает, что нелегитимный парламент не сможет избрать нового президента, и что ее мандат будет продолжаться до выборов нового президента новым парламентом.
- Общество Грузии ожидает прозрачного расследования нарушений на выборах и отмены антидемократических законов для восстановления доверия к власти.
США приостанавливают стратегическое партнерство с Грузией
Как отмечается, решение властной партии «Грузинская мечта» приостановить процесс вступления страны в ЕС противоречит норме, закрепленной в ее конституции относительно полной интеграции в Евросоюз и НАТО.
Таким образом власти отвергли возможность более тесных связей с Европой и сделали Грузию более уязвимой для Кремля.
В заявлении подчеркивается, что грузинский народ в большинстве своем поддерживает интеграцию с Европой.
В связи с этим Государственный департамент заявляет о приостановлении стратегического партнерства с Грузией.
Антидемократические действия «Грузинской мечты» нарушили основные принципы стратегического партнерства между США и Грузией, которое основывалось на общих ценностях и обязательствах по демократии, верховенству права, гражданскому обществу, уважению прав человека и основным свободам, а также усилиям по борьбе с коррупцией. В результате Соединенные Штаты приостановили этот механизм.
Госдеп призвал грузинские власти вернуться на евроатлантический путь, прозрачно расследовать все нарушения на парламентских выборах и упразднить антидемократические законы, ограничивающие свободу собраний и выражение взглядов.
Президент Грузии отреагировала на решение США
Решение Вашингтона прокомментировала президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Ранее Зурабишвили заявила, что нелегитимный парламент не сможет избрать нового президента, соответственно, инаугурация не состоится, поэтому ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.
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