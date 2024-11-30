Госдеп США заявил о приостановлении стратегического партнерства с Грузией
Категория
Политика
Дата публикации

Госдеп США заявил о приостановлении стратегического партнерства с Грузией

Госдеп США
США
Читати українською

Государственный департамент США 30 ноября сделал заявление о приостановлении стратегического партнерства с Грузией на фоне решения правительства этой страны отказаться от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года.

Главные тезисы

  • Решение Госдепа США приостановить стратегическое партнерство с Грузией вызвано отказом Грузии от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года.
  • Антидемократические действия 'Грузинской мечты' стали трагическим следствием политики, направленной против демократии и в пользу России, согласно заявлению президента Грузии.
  • США приостановили стратегическое партнерство с Грузией из-за нарушений основных принципов, включая демократию, верховенство права и борьбу с коррупцией.
  • Президент Грузии утверждает, что нелегитимный парламент не сможет избрать нового президента, и что ее мандат будет продолжаться до выборов нового президента новым парламентом.
  • Общество Грузии ожидает прозрачного расследования нарушений на выборах и отмены антидемократических законов для восстановления доверия к власти.

США приостанавливают стратегическое партнерство с Грузией

Как отмечается, решение властной партии «Грузинская мечта» приостановить процесс вступления страны в ЕС противоречит норме, закрепленной в ее конституции относительно полной интеграции в Евросоюз и НАТО.

Таким образом власти отвергли возможность более тесных связей с Европой и сделали Грузию более уязвимой для Кремля.

В заявлении подчеркивается, что грузинский народ в большинстве своем поддерживает интеграцию с Европой.

Соединенные Штаты осуждают чрезмерное применение силы полицией против граждан, стремящихся реализовать свои права на свободу собраний и выражение взглядов, включая свободу мирных протестов. Мы призываем все стороны обеспечить мирный характер протестов.

В связи с этим Государственный департамент заявляет о приостановлении стратегического партнерства с Грузией.

Антидемократические действия «Грузинской мечты» нарушили основные принципы стратегического партнерства между США и Грузией, которое основывалось на общих ценностях и обязательствах по демократии, верховенству права, гражданскому обществу, уважению прав человека и основным свободам, а также усилиям по борьбе с коррупцией. В результате Соединенные Штаты приостановили этот механизм.

Госдеп призвал грузинские власти вернуться на евроатлантический путь, прозрачно расследовать все нарушения на парламентских выборах и упразднить антидемократические законы, ограничивающие свободу собраний и выражение взглядов.

Президент Грузии отреагировала на решение США

Решение Вашингтона прокомментировала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Приостановление стратегического партнерства США и Грузии — трагический результат антидемократической, антизападной, антиевропейской и антигрузинской политики «Грузинской мечты». Сейчас яснее, чем когда-либо, что проводимый ими курс ведет лишь в одном направлении — в сторону России.

Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили

Президент Грузии

Ранее Зурабишвили заявила, что нелегитимный парламент не сможет избрать нового президента, соответственно, инаугурация не состоится, поэтому ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.

Завтра общество и политические партии встретятся со мной. Вместе мы руководим политическим процессом, которым вы руководствуете внешне, на улице и в разных сферах общества… Я буду во главе политического процесса, оставаясь вашим президентом. Легитимного парламента нет, поэтому нелегитимный парламент не может избрать нового президента и не может быть инаугурации. Мой мандат действует до тех пор, пока не будет законно избран парламент, который законно выберет кого-то вместо меня. Я с вами, и буду с вами.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Власти Грузии собираются утвердить правительство несмотря на протесты оппозиции
Власти Грузии собираются утвердить правительство несмотря на протесты оппозиции
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Власти Грузии передумали вступать в ЕС — почему именно сейчас
Коьахидзе
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Власти Грузии цинично обвинили в антиправительственных протестах Евросоюз и оппозицию
Грузия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?