Держдума РФ цинічно дозволила Путіну вводити армію до будь-якої країни

Держдума РФ 13 травня ухвалила у другому та відразу в третьому, остаточному читанні законопроєкт про можливість використання збройних сил за кордоном для «захисту прав громадян Росії» у разі їх арешту.
Головні тези:
- Держдума РФ ухвалила закон про використання армії за кордоном для захисту громадян Росії у разі арешту.
- Путін отримав “дозвіл” на введення військ будь-куди за рішенням президента.
- Закон не уточнює, як саме армія буде використовуватися для захисту заарештованих за кордоном.
Путін отримав офіційний “дозвіл” Держдуми на введення військ будь-куди
Документ передбачає, що армія може бути використана за межами Росії за рішенням президента у випадках арешту російських громадян або їх кримінального переслідування, у тому числі за рішенням міжнародних судових органів, у роботі яких не бере участь Росія.
Відповідно до чинного законодавства, для використання збройних сил за кордоном президентові потрібен дозвіл Ради Федерації. Перед вторгненням в Україну у 2022 році це відомство дало дозвіл.
Для набрання чинності документом необхідне його схвалення Радою Федерації та підпис Володимира Путіна.
Низка випадків затримання та засудження за кордоном російських громадян викликала великий резонанс в Росії — відомі випадки арешту на запит США торговця зброєю Віктора Бута або затримання та згодом засудження в Німеччині Вадима Красікова, який застрелив у Берліні Зелімхана Хангошвілі.
Також останнім часом особливу увагу привернула справа заарештованого у Польщі на запит України археолога Олександра Бутягіна, який, зрештою, був обміняний.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-