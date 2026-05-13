Держдума РФ цинічно дозволила Путіну вводити армію до будь-якої країни

Держдума РФ 13 травня ухвалила у другому та відразу в третьому, остаточному читанні законопроєкт про можливість використання збройних сил за кордоном для «захисту прав громадян Росії» у разі їх арешту.

Путін отримав офіційний “дозвіл” Держдуми на введення військ будь-куди

Документ передбачає, що армія може бути використана за межами Росії за рішенням президента у випадках арешту російських громадян або їх кримінального переслідування, у тому числі за рішенням міжнародних судових органів, у роботі яких не бере участь Росія.

У чому саме полягає використання армії для захисту заарештованих за кордоном, у документі не уточнюється.

Відповідно до чинного законодавства, для використання збройних сил за кордоном президентові потрібен дозвіл Ради Федерації. Перед вторгненням в Україну у 2022 році це відомство дало дозвіл.

Для набрання чинності документом необхідне його схвалення Радою Федерації та підпис Володимира Путіна.

Низка випадків затримання та засудження за кордоном російських громадян викликала великий резонанс в Росії — відомі випадки арешту на запит США торговця зброєю Віктора Бута або затримання та згодом засудження в Німеччині Вадима Красікова, який застрелив у Берліні Зелімхана Хангошвілі.