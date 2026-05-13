Президент Румунії пояснив заяву Путіна щодо завершення війни проти України

Як вважає лідер Румунії Нікушор Дан, Україна та світ повинні скептично сприймати слова російського диктатора Володимира Путіна про нібито наближення завершення РФ проти України.
Головні тези:
- Путін ігнорує внутрішні проблеми Росії, оскільки не хоче відмовлятися від своїх цілей.
- Західні інсайдери стверджують, що диктатор досі хоче захопити Київ.
Дан чітко дав зрозуміти, що не вірить Путіну
Своїми спостереженнями лідер Румунії поділився під час спільної пресконференції з президентом України в Бухаресті.
Дан звернув увагу на те, що економічна ситуація у Росії дійсно стрімко погіршується.
Попри це, заяви Путіна про швидке завершення війни є просто замилюванням очей.
Як зазначив Дан, міжнародна спільнота не має права ігнорувати той факт, що Путін уже веде гібридну війну проти країн Заходу.
