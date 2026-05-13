Президент Румынии объяснил заявление Путина о завершении войны против Украины

Зеленский и Дан
Источник:  Укринформ

Как считает лидер Румынии Никушор Дан, Украина и мир должны скептически воспринимать слова российского диктатора Владимира Путина о якобы приближающемся завершении РФ против Украины.

Главные тезисы

  • Путин игнорирует внутренние проблемы России, потому что не хочет отказываться от своих целей.
  • Западные инсайдеры утверждают, что диктатор все еще хочет захватить Киев.

Дан четко дал понять, что не верит Путину

Своими наблюдениями лидер Румынии поделился во время совместной пресс-конференции с президентом Украины в Бухаресте.

Дан обратил внимание на то, что экономическая ситуация в России действительно стремительно ухудшается.

Несмотря на это, заявления Путина о быстром завершении войны являются просто цирком.

Но в последние дни мы видим, что Россия продолжает вести войну, хотя объявила и задекларировала, что хочет ее прекратить. Все российские военные стратегии не демонстрируют стремления к миру на европейском континенте, и мы реагируем на это как в двустороннем сотрудничестве, так и в рамках НАТО или Евросоюза.

Никушор Дан

Президент Румынии

Как отметил Дан, международное сообщество не вправе игнорировать тот факт, что Путин уже ведет гибридную войну против стран Запада.

Мы видим, что это продолжается, и не наблюдаем признаков какого-либо стремления к миру, — добавил лидер Румынии.

