Госдума РФ цинично разрешила Путину вводить армию в любую страну

Госдума РФ 13 мая приняла во втором и сразу в третьем окончательном чтении законопроект о возможности использования вооруженных сил за рубежом для «защиты прав граждан России» в случае их ареста.
Главные тезисы
- Госдума РФ приняла закон о возможности ввода армии за границу для защиты российских граждан в случае ареста.
- По новому закону Путин получил право использования армии за пределами России по своему решению.
Путин получил официальное "разрешение" Госдумы на ввод войск куда угодно
Документ предусматривает, что армия может быть использована вне России по решению президента в случаях ареста российских граждан или их уголовного преследования, в том числе по решению международных судебных органов, в работе которых не участвует Россия.
Согласно действующему законодательству, для использования вооруженных сил за границей президенту требуется разрешение Совета Федерации. Перед вторжением в Украину в 2022 году данное ведомство дало разрешение.
Для вступления в силу документа необходимо его одобрение Советом Федерации и подпись Владимира Путина.
Ряд случаев задержания и осуждения за рубежом российских граждан вызвал большой резонанс в России — известные случаи ареста по запросу США торговца оружием Виктора Бута или задержание и впоследствии осуждение в Германии Вадима Красикова, застрелившего в Берлине Зелимхана Хангошвили.
Также в последнее время особое внимание привлекло дело арестованного в Польше по запросу Украины археолога Александра Бутягина, который был обменен.
