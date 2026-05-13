Госдума РФ цинично разрешила Путину вводить армию в любую страну

Госдума РФ 13 мая приняла во втором и сразу в третьем окончательном чтении законопроект о возможности использования вооруженных сил за рубежом для «защиты прав граждан России» в случае их ареста.

Путин получил официальное "разрешение" Госдумы на ввод войск куда угодно

Документ предусматривает, что армия может быть использована вне России по решению президента в случаях ареста российских граждан или их уголовного преследования, в том числе по решению международных судебных органов, в работе которых не участвует Россия.

В чем именно использование армии для защиты арестованных за границей, в документе не уточняется.

Согласно действующему законодательству, для использования вооруженных сил за границей президенту требуется разрешение Совета Федерации. Перед вторжением в Украину в 2022 году данное ведомство дало разрешение.

Для вступления в силу документа необходимо его одобрение Советом Федерации и подпись Владимира Путина.

Ряд случаев задержания и осуждения за рубежом российских граждан вызвал большой резонанс в России — известные случаи ареста по запросу США торговца оружием Виктора Бута или задержание и впоследствии осуждение в Германии Вадима Красикова, застрелившего в Берлине Зелимхана Хангошвили.