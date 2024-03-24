Десантно-штурмові війська створили сайт, де можна подати заявку в конкретну бригаду

Усі охочі долучитися до Десантно-штурмових військ ЗСУ можуть зробити це через новий сайт. На ньому можна подати заявку для служби в конкретній бригаді.

Як потрапити в ДШВ

У Командуванні ДШВ пишуть, що “саме твоя рішучість, сміливість та високий рівень професіоналізму можуть зробити вирішальний вклад в нашу спільну перемогу”.

Наша армія потребує тих, хто принесе свій неповторний досвід у цю благородну справу. Поширити

Щоб долучитися до бажаної бригади ДШВ, треба заповнити анкету, розказати про свою професію. Військові обіцяють знайти місце, де цивільні навички охочого стануть в нагоді.

Долучайся до лав Десантно-штурмових військ Збройних Сил України — символу сміливості, відданості та відваги. Ти не лише захистиш свою країну, а й станеш частиною рушійної сили, яка змінить хід історії. Долати труднощі, виборювати перемоги — це твоє призначення. Поширити

Заповнити анкету можна за посиланням.