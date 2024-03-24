Десантно-штурмові війська створили сайт, де можна подати заявку в конкретну бригаду

Усі охочі долучитися до Десантно-штурмових військ ЗСУ можуть зробити це через новий сайт. На ньому можна подати заявку для служби в конкретній бригаді.
Як потрапити в ДШВ
У Командуванні ДШВ пишуть, що “саме твоя рішучість, сміливість та високий рівень професіоналізму можуть зробити вирішальний вклад в нашу спільну перемогу”.
Щоб долучитися до бажаної бригади ДШВ, треба заповнити анкету, розказати про свою професію. Військові обіцяють знайти місце, де цивільні навички охочого стануть в нагоді.
Заповнити анкету можна за посиланням.
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