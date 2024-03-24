Десантно-штурмовые войска создали сайт, где можно подать заявку в конкретную бригаду

Все желающие присоединиться к Десантно-штурмовым войскам ВСУ могут сделать это через новый сайт. На нём можно подать заявку для службы в конкретной бригаде.

Как попасть в ДШВ

В Командовании ДШВ пишут, что "именно твоя решительность, смелость и высокий уровень профессионализма могут сделать решающий вклад в нашу общую победу".

Наша армия нуждается в тех, кто принесет свой неповторимый опыт в это благородное дело. Поделиться

Чтобы присоединиться к желаемой бригаде ДШВ, нужно заполнить анкету, рассказать о своей профессии. Военные обещают найти место, где гражданские навыки желающего пригодятся.

Присоединяйся к рядам Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины — символу смелости, преданности и отваги. Ты не только защитишь свою страну, но станешь частью движущей силы, которая изменит ход истории. Преодолевать трудности, бороться за победы — это твое предназначение. Поделиться

Заполнить анкету можно по ссылке.