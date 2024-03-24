Десантно-штурмовые войска создали сайт, где можно подать заявку в конкретную бригаду

Все желающие присоединиться к Десантно-штурмовым войскам ВСУ могут сделать это через новый сайт. На нём можно подать заявку для службы в конкретной бригаде.
Как попасть в ДШВ
В Командовании ДШВ пишут, что "именно твоя решительность, смелость и высокий уровень профессионализма могут сделать решающий вклад в нашу общую победу".
Чтобы присоединиться к желаемой бригаде ДШВ, нужно заполнить анкету, рассказать о своей профессии. Военные обещают найти место, где гражданские навыки желающего пригодятся.
Заполнить анкету можно по ссылке.
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