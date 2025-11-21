"Дещо особливе". Що відомо про новий роман Кеті Перрі

Стосунки відомої співачки Кеті Перрі та колишнього лідера Канади Джастіна Трюдо стали несподіванкою для всіх. Однак, за словами інсайдер, просто зараз цей роман розвивається стрімко, адже зірка та політик дійсно закохані.

Кеті Перрі та Джастіна Трюдо будуть щасливі стосунки

Як вдалося дізнатися виданню People, канадський політик з'явився в житті Перрі справді у слушний момент.

Закохані роблять все можливе, щоб проводити разом увесь вільний час — це для них обох дійсно “дещо особливе”.

За словами інсайдерів, Трюдо докладає всіх зусиль, щоб побачитися з Кеті, і вона цьому рада.

Вона дуже весело проводить з ним час. Це саме те, що їй зараз потрібно, — стверджують анонімні джерела. Поширити

Нещодавно Перрі святкувала своє 41-річчя, на який вона запросила і Джастіна.

Це був перший офіційний вихід співачки та політика як пари — до цього вони не підтверджували свої стосунки.

Журналісти звертають увагу на те, що не так давно Кеті та Джастін пережили розлучення.

Пері доволі довго перебувала у стосунках з актором Орландо Блумом, з яким має спільну доньку.