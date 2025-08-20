Джастін Трюдо обурений та наляканий після побачення з Кеті Перрі
Джастін Трюдо обурений та наляканий після побачення з Кеті Перрі

Джерело:  Daily Mail

У липні людей з різних куточків світу вразила новина про побачення відомого канадського політика Джастіна Трюдо та американської співачки Кеті Перрі. Як вдалося дізнатися інсайдерам, симпатія між ними досі не переросла у стосунки.

  • Джастін не був готовий до такої уваги з боку ЗМІ.
  • Перрі не приховує, що їй подобається Трюдо, однак їхнє спілкування вщухло.

Що не так зі стосунками Перрі та Трюдо

Спочатку політика та співачку помітили на прогулянці парком та за вечерею в монреальському ресторані.

Згодом 53-річний Трюдо відвідав концерт Кеті Перрі разом із власною донькою.

Все починалося чудово, однак згодом виникли проблеми.

За словами інсайдерів, іскра, яка проскочила між Джастіном та Кеті, так і не розжевріла у полум'я.

Вони розповіли, що Трюдо обурений через втручання журналістів у їхнє приватне життя.

Я точно знаю, що Джастін не був у захваті від того, що з'явилися фото (їх із Кеті). Це було перше побачення. Перше побачення! А ці фото з'явилися і це перетворилося на велику подію, чого йому, схоже, не хотілося, — наголосив один з інсайдерів.

Здається, Трюдо не був готовий до того, що його стосунки з Кеті будуть постійно у центрі уваги.

За словами анонімних джерел, деякий час Джастін та Кеті активно обмінювалися текстовими повідомленнями, однак цього більше не відбувається.

