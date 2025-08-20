Джастін Трюдо обурений та наляканий після побачення з Кеті Перрі

У липні людей з різних куточків світу вразила новина про побачення відомого канадського політика Джастіна Трюдо та американської співачки Кеті Перрі. Як вдалося дізнатися інсайдерам, симпатія між ними досі не переросла у стосунки.
Головні тези:
- Джастін не був готовий до такої уваги з боку ЗМІ.
- Перрі не приховує, що їй подобається Трюдо, однак їхнє спілкування вщухло.
Що не так зі стосунками Перрі та Трюдо
Спочатку політика та співачку помітили на прогулянці парком та за вечерею в монреальському ресторані.
Згодом 53-річний Трюдо відвідав концерт Кеті Перрі разом із власною донькою.
Все починалося чудово, однак згодом виникли проблеми.
За словами інсайдерів, іскра, яка проскочила між Джастіном та Кеті, так і не розжевріла у полум'я.
Вони розповіли, що Трюдо обурений через втручання журналістів у їхнє приватне життя.
Здається, Трюдо не був готовий до того, що його стосунки з Кеті будуть постійно у центрі уваги.
За словами анонімних джерел, деякий час Джастін та Кеті активно обмінювалися текстовими повідомленнями, однак цього більше не відбувається.
