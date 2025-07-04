"Вона рада". Що відомо про розставання Кеті Перрі та Орландо Блума
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

"Вона рада". Що відомо про розставання Кеті Перрі та Орландо Блума

Кеті Перрі та Орландо Блум завершили свої стосунки
Джерело:  The Mirror

Нещодавно почали активно ширитися чутки про те, що одна з найкрасивіших пар Голлівуду Кеті Перрі та Орландо Блум опинилися на межі розриву. Лише зараз їхні представники офіційно підтвердили, що співачка та актор більше не разом.

Головні тези:

  • Пара завершила стосунки мирно та без скандалів.
  • Кеті Перрі втішена, оскільки їй не довелося знову переживати розлучення.

Кеті Перрі та Орландо Блум завершили свої стосунки

Тривалий час зірки жодним чином не коментували цю тему, попри те, що їхнє оточення розповіло ЗМІ про розрив пари.

Оскільки фанати хотіли знати правду, представники Перрі та Блума зробили офіційну заяву та підтвердили їхнє розставання:

За останні кілька місяців Орландо та Кеті змінили свої стосунки та сконцентрували увагу на спільному вихованні спільної дитини. Їх, як і раніше, вважатимуть сім'єю, бо їхнім головним пріоритетом є і завжди буде виховання доньки в коханні, стабільності та взаємній повазі.

За словами анонімних джерел, Кеті та Орландо завершили свої стосунки без скандалів.

Кеті та Орландо розійшлися, але залишаються в дружніх стосунках. Кеті, звичайно, засмучена, але вона також рада, що їй не доведеться проходити через ще одне розлучення, оскільки це був найгірший час у її житті.

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