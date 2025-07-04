"Вона рада". Що відомо про розставання Кеті Перрі та Орландо Блума

Нещодавно почали активно ширитися чутки про те, що одна з найкрасивіших пар Голлівуду Кеті Перрі та Орландо Блум опинилися на межі розриву. Лише зараз їхні представники офіційно підтвердили, що співачка та актор більше не разом.
Головні тези:
- Пара завершила стосунки мирно та без скандалів.
- Кеті Перрі втішена, оскільки їй не довелося знову переживати розлучення.
Кеті Перрі та Орландо Блум завершили свої стосунки
Тривалий час зірки жодним чином не коментували цю тему, попри те, що їхнє оточення розповіло ЗМІ про розрив пари.
Оскільки фанати хотіли знати правду, представники Перрі та Блума зробили офіційну заяву та підтвердили їхнє розставання:
За словами анонімних джерел, Кеті та Орландо завершили свої стосунки без скандалів.
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