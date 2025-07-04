"Она рада". Что известно о расставании Кэти Перри и Орландо Блума

Недавно начали активно распространяться слухи о том, что одна из самых красивых пар Голливуда Кэти Перри и Орландо Блум оказались на грани разрыва. Только сейчас их представители официально подтвердили, что певица и актер больше не вместе.
Главные тезисы
- Пара завершила отношения мирно и без скандалов.
- Кэти Перри рада, поскольку ей не пришлось снова переживать развод.
Кэти Перри и Орландо Блум завершили свои отношения
Долгое время звезды никак не комментировали эту тему, несмотря на то, что их окружение рассказало СМИ о разрыве пары.
Поскольку фанаты хотели знать правду, представители Перри и Блума сделали официальное заявление и подтвердили их расставание.
По словам анонимных источников, Кэти и Орландо завершили свои отношения без скандалов.
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