"Она рада". Что известно о расставании Кэти Перри и Орландо Блума

Недавно начали активно распространяться слухи о том, что одна из самых красивых пар Голливуда Кэти Перри и Орландо Блум оказались на грани разрыва. Только сейчас их представители официально подтвердили, что певица и актер больше не вместе.

Кэти Перри и Орландо Блум завершили свои отношения

Долгое время звезды никак не комментировали эту тему, несмотря на то, что их окружение рассказало СМИ о разрыве пары.

Поскольку фанаты хотели знать правду, представители Перри и Блума сделали официальное заявление и подтвердили их расставание.

За последние несколько месяцев Орландо и Кэти изменили свои отношения и сконцентрировали внимание на совместном воспитании ребенка. Их по-прежнему считают семьей, потому что их главным приоритетом является и всегда будет является воспитание дочери в любви, стабильности и взаимном уважении. Поделиться

По словам анонимных источников, Кэти и Орландо завершили свои отношения без скандалов.