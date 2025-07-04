"Она рада". Что известно о расставании Кэти Перри и Орландо Блума
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

"Она рада". Что известно о расставании Кэти Перри и Орландо Блума

Кэти Перри и Орландо Блум завершили свои отношения
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Источник:  The Mirror

Недавно начали активно распространяться слухи о том, что одна из самых красивых пар Голливуда Кэти Перри и Орландо Блум оказались на грани разрыва. Только сейчас их представители официально подтвердили, что певица и актер больше не вместе.

Главные тезисы

  • Пара завершила отношения мирно и без скандалов.
  • Кэти Перри рада, поскольку ей не пришлось снова переживать развод.

Кэти Перри и Орландо Блум завершили свои отношения

Долгое время звезды никак не комментировали эту тему, несмотря на то, что их окружение рассказало СМИ о разрыве пары.

Поскольку фанаты хотели знать правду, представители Перри и Блума сделали официальное заявление и подтвердили их расставание.

За последние несколько месяцев Орландо и Кэти изменили свои отношения и сконцентрировали внимание на совместном воспитании ребенка. Их по-прежнему считают семьей, потому что их главным приоритетом является и всегда будет является воспитание дочери в любви, стабильности и взаимном уважении.

По словам анонимных источников, Кэти и Орландо завершили свои отношения без скандалов.

Кэти и Орландо разошлись, но остаются в дружеских отношениях. Кэти, конечно, расстроена, но она также рада, что ей не придется проходить через еще один развод, поскольку это было самое плохое время в ее жизни.

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