Все скінчено. Кеті Перрі та Орландо Блум на межі розлучення

Згідно з даними видання Pagesix, існує висока ймовірність того, що відома співачка Кеті Перрі та голлівудський актор Орландо Блум можуть оголосити про розрив після 8 років стосунків.

Кеті Перрі та Орландо Блум розлучаються?

Ні для кого не секрет, що зіркова пара уже багато років виховує спільну доньку Дейзі Дав.

Однак навіть це не врятувало кохання Кеті та Орландо від колапсу.

За словами анонімних джерел, їхні стосунки завершилися.

Попри це, наразі у співачки та актора є причина, через яку вони поки не оголошують про ймовірний розрив.

Вже все скінчено між ними. Вони просто чекають, поки закінчиться тур Кеті "Lifetime", перш ніж розлучитися, — заявив один з інсайдерів. Поширити

Що важливо розуміти, тур співачки стартував 23 квітня та триватиме до 7 грудня.

Наразі ширяться чутки про те, що проблеми у стосунках Перрі та Блума сталися через погані відгуки щодо творчості Кеті.

Насамперед йдеться про критику її нового альбому "143" та стрес.