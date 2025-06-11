Все кончено. Кэти Перри и Орландо Блум на грани развода
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Шоу-бизнес
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Все кончено. Кэти Перри и Орландо Блум на грани развода

Кэти Перри и Орландо Блум расстаются?
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Источник:  Page Six

Согласно данным издания Pagesix, существует высокая вероятность того, что известная певица Кэти Перри и голливудский актер Орландо Блум могут объявить о разрыве после 8 лет отношений.

Главные тезисы

  • По всей вероятности, ударом для пары стал шквал критики, под который попала Кэти.
  • Сейчас они ждут завершения тура Перри, чтобы сообщить фанатам о разводе.

Кэти Перри и Орландо Блум расстаются?

Ни для кого не секрет, что звездная пара уже много лет воспитывает общую дочь Дейзи Дав.

Однако даже это не спасло любовь Кэти и Орландо от коллапса.

По словам анонимных источников, их отношения завершились.

Несмотря на это, у певицы и актера есть причина, по которой они пока не объявляют о предполагаемом разрыве.

Уже все кончено между ними. Они просто ждут, пока закончится тур Кэти "Lifetime", прежде чем развестись, — заявил один из инсайдеров.

Что важно понимать, тур певицы стартовал 23 апреля и продлится до 7 декабря.

Сейчас ходят слухи о том, что проблемы в отношениях Перри и Блума произошли из-за плохих отзывов о творчестве Кэти.

В первую очередь речь идет о критике ее нового альбома "143" и стрессе.

Это очень ее напрягло. Орландо отнесся к этому с пониманием, но это все-таки повлекло определенное напряжение в отношениях, — рассказал анонимный источник.

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