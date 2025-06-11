Все кончено. Кэти Перри и Орландо Блум на грани развода

Согласно данным издания Pagesix, существует высокая вероятность того, что известная певица Кэти Перри и голливудский актер Орландо Блум могут объявить о разрыве после 8 лет отношений.

Кэти Перри и Орландо Блум расстаются?

Ни для кого не секрет, что звездная пара уже много лет воспитывает общую дочь Дейзи Дав.

Однако даже это не спасло любовь Кэти и Орландо от коллапса.

По словам анонимных источников, их отношения завершились.

Несмотря на это, у певицы и актера есть причина, по которой они пока не объявляют о предполагаемом разрыве.

Уже все кончено между ними. Они просто ждут, пока закончится тур Кэти "Lifetime", прежде чем развестись, — заявил один из инсайдеров. Поделиться

Что важно понимать, тур певицы стартовал 23 апреля и продлится до 7 декабря.

Сейчас ходят слухи о том, что проблемы в отношениях Перри и Блума произошли из-за плохих отзывов о творчестве Кэти.

В первую очередь речь идет о критике ее нового альбома "143" и стрессе.