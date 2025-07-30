Кеті Перрі помітили на побаченні з відомим політиком — відео

Новина про неочікуване розрив відомої співачки Кеті Перрі та голлівудського актора Орландо Блума шокувала усіх їхніх фанатів. Однак, як виявилося, артистка вже має з ким проводити свій вільний час. Новим залицяльником зірки став колишній лідер Канади Джастін Трюдо.

Кеті Перрі сходила на побачення з Трюдо

Про романтичну зустріч співачки та політика дізналося видання TMZ, яке вже навіть оприлюднило відеопідтвердження.

Кеті та Джастін повечеряли в розкішному ресторані Le Violon в Монреалі.

Кеті виглядала зацікавленою в розмові, нахилялась через стіл під час, судячи з усього, вдумливої бесіди, — наголошують журналісти. Поширити

Як розповів інсайдер, Кеті Перрі і Трюдо насолоджувалися коктейлями, а також ділили кілька страв, зокрема одну з лобстером.

Окрім того, вказано, що в якийсь момент до них вийшов шеф-кухар, а після вечері Кеті і Джастін пройшли на кухню, щоб особисто подякувати персоналу.

Журналісти звертають увагу на те, що наразі співачка гастролює Канадою.

Попри те, що розрив з Орландо Блумом став для неї болісним ударом, Кеті продовжує працювати та спілкувати з багатьма людьми.