Кеті Перрі помітили на побаченні з відомим політиком — відео
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Кеті Перрі помітили на побаченні з відомим політиком — відео

Кеті Перрі сходила на побачення з Трюдо
Джерело:  TMZ

Новина про неочікуване розрив відомої співачки Кеті Перрі та голлівудського актора Орландо Блума шокувала усіх їхніх фанатів. Однак, як виявилося, артистка вже має з ким проводити свій вільний час. Новим залицяльником зірки став колишній лідер Канади Джастін Трюдо.

Головні тези:

  • Романтичний вечір Кеті та Джастіна привернув до себе багато уваги.
  • Співачка та політик поки не розкривали, в яких стосунках вони перебувають. 

Кеті Перрі сходила на побачення з Трюдо

Про романтичну зустріч співачки та політика дізналося видання TMZ, яке вже навіть оприлюднило відеопідтвердження.

Кеті та Джастін повечеряли в розкішному ресторані Le Violon в Монреалі.

Кеті виглядала зацікавленою в розмові, нахилялась через стіл під час, судячи з усього, вдумливої бесіди, — наголошують журналісти.

Як розповів інсайдер, Кеті Перрі і Трюдо насолоджувалися коктейлями, а також ділили кілька страв, зокрема одну з лобстером.

Окрім того, вказано, що в якийсь момент до них вийшов шеф-кухар, а після вечері Кеті і Джастін пройшли на кухню, щоб особисто подякувати персоналу.

Журналісти звертають увагу на те, що наразі співачка гастролює Канадою.

Попри те, що розрив з Орландо Блумом став для неї болісним ударом, Кеті продовжує працювати та спілкувати з багатьма людьми.

Що ж стосується Трюдо, він розлучився з дружиною Софі у 2023 році після 18 років шлюбу.

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