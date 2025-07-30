Кэти Перри заметили на свидании с известным политиком — видео

Новость о неожиданном разрыве известной певицы Кэти Перри и голливудского актера Орландо Блума шокировала всех их фанатов. Однако, как оказалось, артистке уже с кем проводить свое свободное время. Новым поклонником звезды стал бывший лидер Канады Джастин Трюдо.
Главные тезисы
- Романтический вечер Кэти и Джастина привлек много внимания.
- Певица и политик пока не раскрывали, в каких отношениях они находятся.
Кэти Перри сходила на свидание с Трюдо
О романтической встрече певицы и политика узнало издание TMZ, которое уже обнародовало видеоподтверждение.
Кэти и Джастин ужинали в роскошном ресторане Le Violon в Монреале.
Как рассказал инсайдер, Кэти Перри и Трюдо наслаждались коктейлями, а также делили несколько блюд, в том числе одно из лобстеров.
Кроме того, указано, что в какой-то момент к ним вышел шеф-повар, а после ужина Кэти и Джастин прошли на кухню, чтобы лично поблагодарить персонал.
Журналисты обращают внимание на то, что сейчас певица гастролирует по Канаде.
Несмотря на то, что разрыв с Орландо Блумом стал для нее ударом, Кэти продолжает работать и общаться со многими людьми.
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