Кэти Перри заметили на свидании с известным политиком — видео
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Кэти Перри заметили на свидании с известным политиком — видео

Кэти Перри сходила на свидание с Трюдо
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Источник:  TMZ

Новость о неожиданном разрыве известной певицы Кэти Перри и голливудского актера Орландо Блума шокировала всех их фанатов. Однако, как оказалось, артистке уже с кем проводить свое свободное время. Новым поклонником звезды стал бывший лидер Канады Джастин Трюдо.

Главные тезисы

  • Романтический вечер Кэти и Джастина привлек много внимания.
  • Певица и политик пока не раскрывали, в каких отношениях они находятся.

Кэти Перри сходила на свидание с Трюдо

О романтической встрече певицы и политика узнало издание TMZ, которое уже обнародовало видеоподтверждение.

Кэти и Джастин ужинали в роскошном ресторане Le Violon в Монреале.

Кэти выглядела заинтересованной в разговоре, наклонялась через стол во время, судя по всему, вдумчивой беседы, — отмечают журналисты.

Как рассказал инсайдер, Кэти Перри и Трюдо наслаждались коктейлями, а также делили несколько блюд, в том числе одно из лобстеров.

Кроме того, указано, что в какой-то момент к ним вышел шеф-повар, а после ужина Кэти и Джастин прошли на кухню, чтобы лично поблагодарить персонал.

Журналисты обращают внимание на то, что сейчас певица гастролирует по Канаде.

Несмотря на то, что разрыв с Орландо Блумом стал для нее ударом, Кэти продолжает работать и общаться со многими людьми.

Что касается Трюдо, он расстался с женой Софи в 2023 году после 18 лет брака.

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