Джастин Трюдо возмущен и напуган после свидания с Кэти Перри
Джастин Трюдо возмущен и напуган после свидания с Кэти Перри

Трюдо
Читати українською
Источник:  Daily Mail

В июле людей из разных уголков мира поразила новость о свидании известного канадского политика Джастина Трюдо и американской певицы Кэти Перри. Как удалось узнать, симпатия между ними до сих пор не переросла в отношения.

Главные тезисы

  • Джастин не был готов к такому вниманию со стороны СМИ.
  • Перри не скрывает, что ей нравится Трюдо, однако их общение утихло.

Что не так с отношениями Перри и Трюдо

Сначала политика и певицу заметили на прогулке по парку и за ужином в монреальском ресторане.

Впоследствии 53-летний Трюдо посетил концерт Кэти Перри вместе со своей дочерью.

Все начиналось отлично, однако впоследствии возникли проблемы.

По словам инсайдеров, искра, проскочившая между Джастином и Кэти, так и не разжеврела в пламя.

Они рассказали, что Трюдо возмущен из-за вмешательства журналистов в их частную жизнь.

Я точно знаю, что Джастин не был в восторге от того, что появились фото (их из Кэти). Это было первое свидание. Первое свидание! А эти фото появились и это превратилось в большое событие, чего ему, похоже, не хотелось, — подчеркнул один из инсайдеров.

Похоже, Трюдо не был готов к тому, что его отношения с Кэти будут постоянно в центре внимания.

По словам анонимных источников, Джастин и Кэти некоторое время активно обменивались текстовыми сообщениями, однако этого больше не происходит.

