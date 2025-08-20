Джастин Трюдо возмущен и напуган после свидания с Кэти Перри

В июле людей из разных уголков мира поразила новость о свидании известного канадского политика Джастина Трюдо и американской певицы Кэти Перри. Как удалось узнать, симпатия между ними до сих пор не переросла в отношения.

Что не так с отношениями Перри и Трюдо

Сначала политика и певицу заметили на прогулке по парку и за ужином в монреальском ресторане.

Впоследствии 53-летний Трюдо посетил концерт Кэти Перри вместе со своей дочерью.

Все начиналось отлично, однако впоследствии возникли проблемы.

По словам инсайдеров, искра, проскочившая между Джастином и Кэти, так и не разжеврела в пламя.

Они рассказали, что Трюдо возмущен из-за вмешательства журналистов в их частную жизнь.

Я точно знаю, что Джастин не был в восторге от того, что появились фото (их из Кэти). Это было первое свидание. Первое свидание! А эти фото появились и это превратилось в большое событие, чего ему, похоже, не хотелось, — подчеркнул один из инсайдеров. Поделиться

Похоже, Трюдо не был готов к тому, что его отношения с Кэти будут постоянно в центре внимания.