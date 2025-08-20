Джастин Трюдо возмущен и напуган после свидания с Кэти Перри

В июле людей из разных уголков мира поразила новость о свидании известного канадского политика Джастина Трюдо и американской певицы Кэти Перри. Как удалось узнать, симпатия между ними до сих пор не переросла в отношения.
Главные тезисы
- Джастин не был готов к такому вниманию со стороны СМИ.
- Перри не скрывает, что ей нравится Трюдо, однако их общение утихло.
Что не так с отношениями Перри и Трюдо
Сначала политика и певицу заметили на прогулке по парку и за ужином в монреальском ресторане.
Впоследствии 53-летний Трюдо посетил концерт Кэти Перри вместе со своей дочерью.
Все начиналось отлично, однако впоследствии возникли проблемы.
По словам инсайдеров, искра, проскочившая между Джастином и Кэти, так и не разжеврела в пламя.
Они рассказали, что Трюдо возмущен из-за вмешательства журналистов в их частную жизнь.
Похоже, Трюдо не был готов к тому, что его отношения с Кэти будут постоянно в центре внимания.
По словам анонимных источников, Джастин и Кэти некоторое время активно обменивались текстовыми сообщениями, однако этого больше не происходит.
