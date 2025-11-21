"Нечто особенное". Что известно о новом романе Кэти Перри

Отношения известной певицы Кэти Перри и бывшего лидера Канады Джастина Трюдо стали неожиданностью для всех. Однако, по словам инсайдера, прямо сейчас этот роман развивается стремительно, ведь звезда и политик действительно влюблены.

Кэти Перри и Джастина Трюдо очень счастливы

Как удалось узнать изданию People, канадский политик появился в жизни Перри действительно в подходящий момент.

Влюбленные делают все возможное, чтобы проводить вместе все свободное время — это для них обоих действительно "нечто особенное".

По словам инсайдеров, Трюдо прилагает все усилия, чтобы увидеться с Кэти, и она этому рада.

Она очень весело проводит с ним время. Это именно то, что ей сейчас нужно, — утверждают анонимные источники. Поделиться

Недавно Перри праздновала свое 41-летие, на которое она пригласила и Джастина.

Это был первый официальный выход певицы и политика как пары — до этого они не подтверждали свои отношения.

Журналисты обращают внимание на то, что недавно Кэти и Джастин пережили развод.

Пери долго находилась в отношениях с актером Орландо Блумом, с которым у них есть общая дочь.