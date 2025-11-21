"Нечто особенное". Что известно о новом романе Кэти Перри

Отношения известной певицы Кэти Перри и бывшего лидера Канады Джастина Трюдо стали неожиданностью для всех. Однако, по словам инсайдера, прямо сейчас этот роман развивается стремительно, ведь звезда и политик действительно влюблены.
Главные тезисы
- Для пары каждый миг вместе – это уже праздник.
- Кэти и Джастин имеют неприятные опыты разводов в прошлом, поэтому пока не спешат задумываться о женитьбе.
Кэти Перри и Джастина Трюдо очень счастливы
Как удалось узнать изданию People, канадский политик появился в жизни Перри действительно в подходящий момент.
Влюбленные делают все возможное, чтобы проводить вместе все свободное время — это для них обоих действительно "нечто особенное".
По словам инсайдеров, Трюдо прилагает все усилия, чтобы увидеться с Кэти, и она этому рада.
Недавно Перри праздновала свое 41-летие, на которое она пригласила и Джастина.
Это был первый официальный выход певицы и политика как пары — до этого они не подтверждали свои отношения.
Журналисты обращают внимание на то, что недавно Кэти и Джастин пережили развод.
Пери долго находилась в отношениях с актером Орландо Блумом, с которым у них есть общая дочь.
В свою очередь Трюдо имел тяжелый опыт развода с женой Софи Грегуар в 2023 году.
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-