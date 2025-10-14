Экс-жена Джастина Трюдо отреагировала на его роман с Кэти Перри

Люди, места и даже моменты, когда-то казавшиеся бесконечными, — время просит нас не цепляться за них, и все же мы цепляемся. Я цепляюсь, потому что придираться безопаснее, чем отпускать. Но любовь никогда не была о владении. Она всегда касалась присутствия, — подчеркнула экс-жена Трюдо.