Экс-жена Джастина Трюдо отреагировала на его роман с Кэти Перри

Как на новый роман экс-мужа отреагировала Софи Грегуар Трюдо
Источник:  online.ua

Не так давно социальные сети всколыхнула новость о том, что экс-премьер-министр Канады Джастин Трюдо провидит время с известной певицей Кэти Перри. Его бывшая супруга Софи Грегуар Трюдо поразила фанатов заявлением на фоне последних событий.

  • Трюдо и Перри до сих пор официально не подтверждали свои отношения.
  • Однако слухи о них взволновали бывшую жену политика.

Софи Грегуар — известная канадская журналистка, телеведущая и певица.

28 мая 2005 года она вышла замуж за известного политика Джастина Трюдо, однако в 2023 году пара неожиданно объявила о разрыве.

В их браке родились трое детей.

Недавно в сети были обнародованы пикантные фотографии Трюдо с американской певицей Кэти Перри.

Влюбленные отдыхали вместе на яхте в объятиях друг друга.

Софи отреагировала на эти события видеокомментарием с философским размышлением о любви и прощании с прошлым.

Люди, места и даже моменты, когда-то казавшиеся бесконечными, — время просит нас не цепляться за них, и все же мы цепляемся. Я цепляюсь, потому что придираться безопаснее, чем отпускать. Но любовь никогда не была о владении. Она всегда касалась присутствия, — подчеркнула экс-жена Трюдо.

