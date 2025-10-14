Экс-жена Джастина Трюдо отреагировала на его роман с Кэти Перри

Не так давно социальные сети всколыхнула новость о том, что экс-премьер-министр Канады Джастин Трюдо провидит время с известной певицей Кэти Перри. Его бывшая супруга Софи Грегуар Трюдо поразила фанатов заявлением на фоне последних событий.
Главные тезисы
- Трюдо и Перри до сих пор официально не подтверждали свои отношения.
- Однако слухи о них взволновали бывшую жену политика.
Как на новый роман экс-мужа отреагировала Софи Грегуар Трюдо
Софи Грегуар — известная канадская журналистка, телеведущая и певица.
28 мая 2005 года она вышла замуж за известного политика Джастина Трюдо, однако в 2023 году пара неожиданно объявила о разрыве.
В их браке родились трое детей.
Недавно в сети были обнародованы пикантные фотографии Трюдо с американской певицей Кэти Перри.
Влюбленные отдыхали вместе на яхте в объятиях друг друга.
Софи отреагировала на эти события видеокомментарием с философским размышлением о любви и прощании с прошлым.
