Ексдружина Джастіна Трюдо відреагувала на його роман з Кеті Перрі

Як на новий роман ексчоловіка відреагувала Софі Грегуар Трюдо
Джерело:  online.ua

Не так давно соціальні мережі сколихнула новина про те, що експрем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо провидить час з відомою співачкою Кеті Перрі. Його колишня дружина Софі Грегуар Трюдо вразила фанатів заявою на тлі останніх подій.

Головні тези:

  • Трюдо та Перрі досі офіційно не підтверджували свої стосунки.
  • Однак чутки про них схвилювали колишню дружину політика.

Софі Грегуар — відома канадська журналістка, телеведуча і співачка.

28 травня 2005 року вона одружилася з відомим політиком Джастіном Трюдо, однак у 2023 році пара неочікувано оголосила про розрив.

У їхньому шлюбі народилися троє дітей.

Нещодавно в мережі були оприлюднені пікантні світлини Трюдо з американською співачкою Кеті Перрі.

Закохані відпочивали разом на яхті в обіймах одне одного.

Софі відреагувала на ці події відеокоментарем з філософським роздумом про кохання, минущість та прощання з минулим.

Люди, місця і навіть моменти, які колись здавалися нескінченними, — час просить нас не чіплятися за них, і все ж ми чіпляємося. Я чіпляюся, бо чіплятися безпечніше, ніж відпускати. Але кохання ніколи не було про володіння. Воно завжди стосувалося присутності, — наголосила ексдружина Трюдо.

