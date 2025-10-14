Ексдружина Джастіна Трюдо відреагувала на його роман з Кеті Перрі

Люди, місця і навіть моменти, які колись здавалися нескінченними, — час просить нас не чіплятися за них, і все ж ми чіпляємося. Я чіпляюся, бо чіплятися безпечніше, ніж відпускати. Але кохання ніколи не було про володіння. Воно завжди стосувалося присутності, — наголосила ексдружина Трюдо.