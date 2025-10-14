Ексдружина Джастіна Трюдо відреагувала на його роман з Кеті Перрі

Не так давно соціальні мережі сколихнула новина про те, що експрем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо провидить час з відомою співачкою Кеті Перрі. Його колишня дружина Софі Грегуар Трюдо вразила фанатів заявою на тлі останніх подій.
Головні тези:
- Трюдо та Перрі досі офіційно не підтверджували свої стосунки.
- Однак чутки про них схвилювали колишню дружину політика.
Як на новий роман ексчоловіка відреагувала Софі Грегуар Трюдо
Софі Грегуар — відома канадська журналістка, телеведуча і співачка.
28 травня 2005 року вона одружилася з відомим політиком Джастіном Трюдо, однак у 2023 році пара неочікувано оголосила про розрив.
У їхньому шлюбі народилися троє дітей.
Нещодавно в мережі були оприлюднені пікантні світлини Трюдо з американською співачкою Кеті Перрі.
Закохані відпочивали разом на яхті в обіймах одне одного.
Софі відреагувала на ці події відеокоментарем з філософським роздумом про кохання, минущість та прощання з минулим.
