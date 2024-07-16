Десята річниця збиття MH17. Євросоюз звернувся з вимогою до РФ

ЄС вимагає, щоб РФ нарешті визнала свою провину

Брюссель наполягає на тому, щоб Росія визнала свою відповідальність за цю трагедію та почала нарешті співпрацювати у здійсненні правосуддя.

Що важливо розуміти, докази, які надала Спільна слідча група під час розгляду справи в Окружному суді Нідерландів, вкотре підтвердили версію про те, що саме російський зенітно-ракетний комплекс "Бук" знищив MH17, коли той виконував рейс.

Влада Євросоюзу також наголошує на тому, що жодна російська дезінформаційна операція не може відвернути увагу від цих основних фактів, які встановив суд.

Європейський Союз підтверджує свою повну підтримку всіх зусиль, спрямованих на встановлення істини, справедливості та підзвітності, відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН 2166, — мовиться в заяві ЄС. Поширити

Катастрофа MH17. Що важливо знати

17 липня 2014 року на захопленій проросійськими бойовиками території Донецької області було збито пасажирський авіалайнер Boeing 777. Тоді загинули всі пасажири та члени екіпажу, а саме 298 осіб.

Слідча комісія встановила, що Boeing був збитий ракетою, запущеною із зенітно-ракетного комплексу "Бук". Він належав 53-й зенітно-ракетній бригаді РФ.

Унаслідок атаки загинули 298 осіб. З них дві третини — це громадяни Нідерландів. Також на борту перебували громадяни Малайзії, Австралії, Індонезії, Великої Британії, Бельгії, Німеччини, Філіппін, Канади та Нової Зеландії. Поширити

2 роки тому Окружний суд Гааги виніс вирок у справі про збитий у 2014 році в небі над Донбасом пасажирський літак рейсу MH17.