Десята річниця збиття MH17. Євросоюз звернувся з вимогою до РФ

Шеф європейської дипломатії Жозеп Боррель від імені офіційного Брюсселю оприлюднив заяву з нагоди 10-ї річниці збиття Росією малайзійського "Боїнга" рейсу MH17.
Головні тези:
- ЄС вимагає, щоб Росія визнала свою відповідальність за збиття літака MH17 та почала співпрацювати у розслідуванні.
- Російський зенітно-ракетний комплекс "Бук" знищив MH17, що підтвердили докази Спільної слідчої групи.
- Окружний суд Гааги засудив трьох обвинувачених у справі про збиття літака до довічного ув'язнення, зокрема й колишнього співробітника ФСБ.
ЄС вимагає, щоб РФ нарешті визнала свою провину
Брюссель наполягає на тому, щоб Росія визнала свою відповідальність за цю трагедію та почала нарешті співпрацювати у здійсненні правосуддя.
Що важливо розуміти, докази, які надала Спільна слідча група під час розгляду справи в Окружному суді Нідерландів, вкотре підтвердили версію про те, що саме російський зенітно-ракетний комплекс "Бук" знищив MH17, коли той виконував рейс.
Влада Євросоюзу також наголошує на тому, що жодна російська дезінформаційна операція не може відвернути увагу від цих основних фактів, які встановив суд.
Катастрофа MH17. Що важливо знати
17 липня 2014 року на захопленій проросійськими бойовиками території Донецької області було збито пасажирський авіалайнер Boeing 777. Тоді загинули всі пасажири та члени екіпажу, а саме 298 осіб.
Слідча комісія встановила, що Boeing був збитий ракетою, запущеною із зенітно-ракетного комплексу "Бук". Він належав 53-й зенітно-ракетній бригаді РФ.
2 роки тому Окружний суд Гааги виніс вирок у справі про збитий у 2014 році в небі над Донбасом пасажирський літак рейсу MH17.
Трьох обвинувачених визнали винними і засудили до довічного ув'язнення. Одним із них став колишній співробітник ФСБ Ігор Гіркін.
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