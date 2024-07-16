Десятая годовщина сбития MH17. Евросоюз обратился с требованием к РФ

ЕС требует, чтобы РФ наконец признала свою вину

Брюссель настаивает на том, чтобы Россия признала свою ответственность за эту трагедию и начала сотрудничать в осуществлении правосудия.

Что важно понимать, доказательства, предоставленные Совместной следственной группой при рассмотрении дела в Окружном суде Нидерландов, в очередной раз подтвердили версию о том, что именно российский зенитно-ракетный комплекс "Бук" уничтожил MH17, когда тот выполнял рейс.

Власти Евросоюза также подчеркивают, что ни одна российская дезинформационная операция не может отвлечь внимание от этих основных фактов, которые установил суд.

Европейский Союз подтверждает свою полную поддержку всех усилий, направленных на установление истины, справедливости и подотчетности в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН 2166, — сказано в заявлении ЕС. Поделиться

Катастрофа MH17. Что важно знать

17 июля 2014 года на захваченной пророссийскими боевиками территории Донецкой области был сбит пассажирский авиалайнер Boeing 777. Тогда погибли все пассажиры и члены экипажа, а именно 298 человек.

Следственная комиссия установила, что Boeing был сбит ракетой, запущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук". Он принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде РФ.

В результате атаки погибли 298 человек. Из них две трети — это граждане Нидерландов. Также на борту находились граждане Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Бельгии, Германии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии. Поделиться

2 года назад Окружной суд Гааги вынес приговор по делу о сбитом в 2014 году в небе над Донбассом пассажирском самолете рейса MH17.