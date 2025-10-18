Десятки областей РФ можуть залишитися взимку без теплопостачання — що трапилося

У Росії під загрозою непостачання тепла взимку можуть опинитися десятки регіонів.
Головні тези:
- Зношеність російських тепломереж становить в середньому 40%, а деяких регіонах навіть понад 80%.
- Інвестиції у комунальну інфраструктуру недостатні, а зростання тарифів не супроводжується покращенням якості послуг.
- Ситуація з теплопостачанням у російських регіонах погіршується, люди залишаються без опалення через недбалість чиновників та неефективність управління.
Росія замерзає: що трапилося з теплопостачанням
У багатьох регіонах система теплопостачання працює з перебоями або не запущена взагалі.
За інформацією розвідки, зношеність російських тепломереж становить в середньому 40%, у деяких регіонах — понад 80%. Інвестицій у комунальну інфраструктуру немає, а зростання тарифів не супроводжується жодним покращенням.
Улітку без води залишалися цілі міста, взимку під загрозою непостачання тепла опиняються десятки регіонів.
У Томську чиновники відрапортували про підключення майже всіх будинків, однак соцмережі мерії перетворилися на стрічку скарг — реальна ситуація виявилася значно гіршою.
Подібні історії повторюються по всій РФ.
В Омську влада оголосила про 100% підключення ще 11 жовтня, але люди продовжують мерзнути. У селах — слабкий тиск, прориви батарей та поламані котельні.
У Біробіджані жителів звинуватили у власному замерзанні: вони нібито не спустили повітря з батарей і не пустили комунальників.
Росія входить у морозний сезон із тими ж проблемами, що й роками раніше: старі труби, хронічне недофінансування та байдужість чиновників. Різниця лише в тому, що цього разу ціна може стати відчутною для мільйонів домогосподарств.
