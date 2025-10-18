Десятки областей РФ можуть залишитися взимку без теплопостачання — що трапилося
Категорія
Економіка
Дата публікації

Десятки областей РФ можуть залишитися взимку без теплопостачання — що трапилося

Служба зовнішньої розвідки України
батареї

У Росії під загрозою непостачання тепла взимку можуть опинитися десятки регіонів.

Головні тези:

  • Зношеність російських тепломереж становить в середньому 40%, а деяких регіонах навіть понад 80%.
  • Інвестиції у комунальну інфраструктуру недостатні, а зростання тарифів не супроводжується покращенням якості послуг.
  • Ситуація з теплопостачанням у російських регіонах погіршується, люди залишаються без опалення через недбалість чиновників та неефективність управління.

Росія замерзає: що трапилося з теплопостачанням

У багатьох регіонах система теплопостачання працює з перебоями або не запущена взагалі.

За інформацією розвідки, зношеність російських тепломереж становить в середньому 40%, у деяких регіонах — понад 80%. Інвестицій у комунальну інфраструктуру немає, а зростання тарифів не супроводжується жодним покращенням.

Улітку без води залишалися цілі міста, взимку під загрозою непостачання тепла опиняються десятки регіонів.

У селищі Високогірне Хабаровського краю опалювальний сезон зірвався через котельню, що згоріла ще в лютому.

У Томську чиновники відрапортували про підключення майже всіх будинків, однак соцмережі мерії перетворилися на стрічку скарг — реальна ситуація виявилася значно гіршою.

Подібні історії повторюються по всій РФ.

В Омську влада оголосила про 100% підключення ще 11 жовтня, але люди продовжують мерзнути. У селах — слабкий тиск, прориви батарей та поламані котельні.

У Біробіджані жителів звинуватили у власному замерзанні: вони нібито не спустили повітря з батарей і не пустили комунальників.

Росія входить у морозний сезон із тими ж проблемами, що й роками раніше: старі труби, хронічне недофінансування та байдужість чиновників. Різниця лише в тому, що цього разу ціна може стати відчутною для мільйонів домогосподарств.

