В России под угрозой непоставки тепла зимой могут оказаться десятки регионов.
Главные тезисы
- Износ российских теплосетей превышает 40% в десятках регионов, что угрожает нормальному функционированию системы теплоснабжения.
- Недостаточные инвестиции в коммунальную инфраструктуру и отсутствие улучшения качества услуг способствуют ухудшению ситуации с отоплением.
- Халатность чиновников и неэффективность управления приводят к тому, что люди остаются без тепла зимой во многих российских регионах.
Россия замерзает: что случилось с теплоснабжением
Во многих регионах система теплоснабжения работает с перебоями или вообще не запущена.
По информации разведки, износ российских теплосетей составляет в среднем 40%, в некоторых регионах — более 80%. Инвестиций в коммунальную инфраструктуру нет, а рост тарифов не сопровождается улучшением.
Летом без воды оставались целые города, зимой под угрозой неснабжения тепла оказываются десятки регионов.
В Томске чиновники отрапортовали о подключении почти всех домов, однако соцсети мэрии превратились в жалобную ленту — реальная ситуация оказалась значительно хуже.
Подобные истории повторяются по всей России.
В Омске власти объявили о 100% подключении еще 11 октября, но люди продолжают мерзнуть. В селах — слабое давление, прорывы батарей и поломанные котельные.
В Биробиджане жителей обвинили в собственном замерзании: они якобы не спустили воздух с батарей и не пустили коммунальщиков.
Россия входит в морозный сезон с теми же проблемами, что и годами раньше: старые трубы, хроническое недофинансирование и безразличие чиновников. Разница лишь в том, что в этот раз цена может ощутимой для миллионов домохозяйств.
