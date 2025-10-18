Десятки областей РФ могут остаться зимой без теплоснабжения — что случилось

В России под угрозой непоставки тепла зимой могут оказаться десятки регионов.

Россия замерзает: что случилось с теплоснабжением

Во многих регионах система теплоснабжения работает с перебоями или вообще не запущена.

По информации разведки, износ российских теплосетей составляет в среднем 40%, в некоторых регионах — более 80%. Инвестиций в коммунальную инфраструктуру нет, а рост тарифов не сопровождается улучшением.

Летом без воды оставались целые города, зимой под угрозой неснабжения тепла оказываются десятки регионов.

В поселке Высокогорное Хабаровского края отопительный сезон сорвался из-за сгоревшей еще в феврале котельной. Поделиться

В Томске чиновники отрапортовали о подключении почти всех домов, однако соцсети мэрии превратились в жалобную ленту — реальная ситуация оказалась значительно хуже.

Подобные истории повторяются по всей России.

В Омске власти объявили о 100% подключении еще 11 октября, но люди продолжают мерзнуть. В селах — слабое давление, прорывы батарей и поломанные котельные.

В Биробиджане жителей обвинили в собственном замерзании: они якобы не спустили воздух с батарей и не пустили коммунальщиков.

Россия входит в морозный сезон с теми же проблемами, что и годами раньше: старые трубы, хроническое недофинансирование и безразличие чиновников. Разница лишь в том, что в этот раз цена может ощутимой для миллионов домохозяйств.