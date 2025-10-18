Десятки областей РФ могут остаться зимой без теплоснабжения — что случилось
Категория
Экономика
Дата публикации

Десятки областей РФ могут остаться зимой без теплоснабжения — что случилось

Служба внешней разведки Украины
тепло
Читати українською

В России под угрозой непоставки тепла зимой могут оказаться десятки регионов.

Главные тезисы

  • Износ российских теплосетей превышает 40% в десятках регионов, что угрожает нормальному функционированию системы теплоснабжения.
  • Недостаточные инвестиции в коммунальную инфраструктуру и отсутствие улучшения качества услуг способствуют ухудшению ситуации с отоплением.
  • Халатность чиновников и неэффективность управления приводят к тому, что люди остаются без тепла зимой во многих российских регионах.

Россия замерзает: что случилось с теплоснабжением

Во многих регионах система теплоснабжения работает с перебоями или вообще не запущена.

По информации разведки, износ российских теплосетей составляет в среднем 40%, в некоторых регионах — более 80%. Инвестиций в коммунальную инфраструктуру нет, а рост тарифов не сопровождается улучшением.

Летом без воды оставались целые города, зимой под угрозой неснабжения тепла оказываются десятки регионов.

В поселке Высокогорное Хабаровского края отопительный сезон сорвался из-за сгоревшей еще в феврале котельной.

В Томске чиновники отрапортовали о подключении почти всех домов, однако соцсети мэрии превратились в жалобную ленту — реальная ситуация оказалась значительно хуже.

Подобные истории повторяются по всей России.

В Омске власти объявили о 100% подключении еще 11 октября, но люди продолжают мерзнуть. В селах — слабое давление, прорывы батарей и поломанные котельные.

В Биробиджане жителей обвинили в собственном замерзании: они якобы не спустили воздух с батарей и не пустили коммунальщиков.

Россия входит в морозный сезон с теми же проблемами, что и годами раньше: старые трубы, хроническое недофинансирование и безразличие чиновников. Разница лишь в том, что в этот раз цена может ощутимой для миллионов домохозяйств.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Экономика России близка к рецессии, но есть нюанс
Кремль
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Когда экономика России потерпит крах — ответ аналитиков
Танки
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Техническая стагнация. Экономика России фактически остановилась — что это значит
экономика

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?