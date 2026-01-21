Девід Бекхем відповів на скандальні звинувачення власного сина
Девід Бекхем відповів на скандальні звинувачення власного сина

Девід Бекхем не тримає зла на сина
Джерело:  People

Всесвітньо відомий ексфутболіст Девід Бекхем вирішив, що не буде мовчати після гучних заяв свого старшого сина Брукліна про їхню родину та конфлікти, які з часом лише загострюються.

Головні тези:

  • Девід стверджує, що спокійно ставиться до помилок своїх дітей.
  • Таким чином він не дав сімйному конфлікту вийти на новий рівень.

Девід Бекхем не тримає зла на сина

Зірковий ексфутболіст поділився своїми думками з цого приводу під час етеру фінансової програми "Squawk Box" на телеканалі CNBC.

У центрі уваги була тема впливу соціальних мереж на ментальне здоров’я.

Попри те, що Девід прямо не згадав імені Брукліна, він все ж зазначив, що його діти "робили помилки" у соцмережах:

Вони роблять помилки, але дітям дозволено робити помилки. Так вони вчаться. Це те, чого я намагаюся навчити своїх дітей, — стверджує Бекхем.

За словами Девіда, інколи батькам доводиться дозволяти дітям робити ці помилки самостійно.

Він також звернув увагу на те, що соціальні мережі можуть бути як корисним інструментом, так і небезпечним середовищем, особливо для молоді.

Що важливо розуміти, заяви Бекхема-старшого пролунали майже одражу після того, як 26-річний Бруклін звинуватив батьків — Девіда та Вікторію — у намаганнях зруйнувати його стосунки з дружиною, акторкою Ніколою Пельтц.

