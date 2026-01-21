Девід Бекхем відповів на скандальні звинувачення власного сина

Всесвітньо відомий ексфутболіст Девід Бекхем вирішив, що не буде мовчати після гучних заяв свого старшого сина Брукліна про їхню родину та конфлікти, які з часом лише загострюються.

Девід Бекхем не тримає зла на сина

Зірковий ексфутболіст поділився своїми думками з цого приводу під час етеру фінансової програми "Squawk Box" на телеканалі CNBC.

У центрі уваги була тема впливу соціальних мереж на ментальне здоров’я.

Попри те, що Девід прямо не згадав імені Брукліна, він все ж зазначив, що його діти "робили помилки" у соцмережах:

Вони роблять помилки, але дітям дозволено робити помилки. Так вони вчаться. Це те, чого я намагаюся навчити своїх дітей, — стверджує Бекхем. Поширити

За словами Девіда, інколи батькам доводиться дозволяти дітям робити ці помилки самостійно.

Він також звернув увагу на те, що соціальні мережі можуть бути як корисним інструментом, так і небезпечним середовищем, особливо для молоді.