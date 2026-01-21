Девід Бекхем відповів на скандальні звинувачення власного сина

Всесвітньо відомий ексфутболіст Девід Бекхем вирішив, що не буде мовчати після гучних заяв свого старшого сина Брукліна про їхню родину та конфлікти, які з часом лише загострюються.
Головні тези:
- Девід стверджує, що спокійно ставиться до помилок своїх дітей.
- Таким чином він не дав сімйному конфлікту вийти на новий рівень.
Девід Бекхем не тримає зла на сина
Зірковий ексфутболіст поділився своїми думками з цого приводу під час етеру фінансової програми "Squawk Box" на телеканалі CNBC.
У центрі уваги була тема впливу соціальних мереж на ментальне здоров’я.
Попри те, що Девід прямо не згадав імені Брукліна, він все ж зазначив, що його діти "робили помилки" у соцмережах:
За словами Девіда, інколи батькам доводиться дозволяти дітям робити ці помилки самостійно.
Він також звернув увагу на те, що соціальні мережі можуть бути як корисним інструментом, так і небезпечним середовищем, особливо для молоді.
Що важливо розуміти, заяви Бекхема-старшого пролунали майже одражу після того, як 26-річний Бруклін звинуватив батьків — Девіда та Вікторію — у намаганнях зруйнувати його стосунки з дружиною, акторкою Ніколою Пельтц.
