Дэвид Бекхэм ответил на скандальные обвинения собственного сына

Всемирно известный экс-футболист Дэвид Бекхэм решил, что не будет молчать после громких заявлений своего старшего сына Бруклина об их семье и конфликтах, которые со временем только обостряются.

Дэвид Бекхэм не держит зла на сына

Звездный экс-футболист поделился своим мнением на этот счет во время эфира финансовой программы "Squawk Box" на телеканале CNBC.

В центре внимания была тема влияния социальных сетей на ментальное здоровье.

Несмотря на то, что Дэвид прямо не упомянул имени Бруклина, он все же отметил, что его дети "совершали ошибки" в соцсетях:

Они совершают ошибки, но детям разрешено совершать ошибки. Так они учатся. Это то, чему я стараюсь научить своих детей, — утверждает Бэкхэм. Поделиться

По словам Дэвида, иногда родителям приходится разрешать детям совершать эти ошибки самостоятельно.

Он также обратил внимание на то, что социальные сети могут быть как полезным инструментом, так и опасной средой, особенно для молодежи.