Дэвид Бекхэм ответил на скандальные обвинения собственного сына

Всемирно известный экс-футболист Дэвид Бекхэм решил, что не будет молчать после громких заявлений своего старшего сына Бруклина об их семье и конфликтах, которые со временем только обостряются.
Главные тезисы
- Дэвид утверждает, что спокойно относится к ошибкам своих детей.
- Таким образом, он не дал семейному конфликту выйти на новый уровень.
Дэвид Бекхэм не держит зла на сына
Звездный экс-футболист поделился своим мнением на этот счет во время эфира финансовой программы "Squawk Box" на телеканале CNBC.
В центре внимания была тема влияния социальных сетей на ментальное здоровье.
Несмотря на то, что Дэвид прямо не упомянул имени Бруклина, он все же отметил, что его дети "совершали ошибки" в соцсетях:
По словам Дэвида, иногда родителям приходится разрешать детям совершать эти ошибки самостоятельно.
Он также обратил внимание на то, что социальные сети могут быть как полезным инструментом, так и опасной средой, особенно для молодежи.
Что важно понимать, заявления Бекхэма-старшего прозвучали почти сразу после того, как 26-летний Бруклин обвинил родителей — Дэвида и Викторию — в попытках разрушить его отношения с женой, актрисой Николой Пельтц.
