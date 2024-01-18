Девід Духовни озвучив фільм про український ресторан Veselka у Нью-Йорку — відео
Категорія
Культура
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Девід Духовни озвучив фільм про український ресторан Veselka у Нью-Йорку — відео

Девід Духовни
Джерело:  Світовий конґрес українців

Американський актор Девід Духовни озвучив документальний фільм про український ресторан Veselka, розташований у Нью-Йорку. 

Документальний фільм про ресторан Veselka

Ресторан Veselka заснований українцями Володимиром і Ольгою Дармохвалами в 1954 році в Нью-Йорку. Подружжя переселилося до США наприкінці 1940-х років.

Упродовж 70 років український ресторан Veselka в Нью-Йорку відомий своїми борщами та варениками, але він також став маяком надії для України, — йдеться в описі фільму.

Фільм вийде у прокат 2️3 лютого — напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Світовий конгрес українців повідомляє, що Девід Духовни зростав за два квартали від Veselka, тому впродовж десятиліть бачив еволюцію закладу.

Актор має українське походження — його дідусь був родом з Бердичева Житомирської області, проте потім емігрував до США.

Режисером фільму став Майкл Фіоре, який вперше відкрив для себе Veselka в 1990-х роках, коли навчався в університеті. Він каже, фільм розповідає про те, як сім’ї та громади об’єднуються через їжу та культуру.

Протягом 70 років Veselka була другою кухнею для студентів Нью-Йоркського університету, включно зі мною, — каже Фіоре.

Саундтрек до фільму створив Райан Шор, а саксофоніст, лауреат Греммі Девід Сенборн також був частиною музичної команди проекту.

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