Девід Духовни озвучив фільм про український ресторан Veselka у Нью-Йорку — відео

Документальний фільм про ресторан Veselka

Ресторан Veselka заснований українцями Володимиром і Ольгою Дармохвалами в 1954 році в Нью-Йорку. Подружжя переселилося до США наприкінці 1940-х років.

Упродовж 70 років український ресторан Veselka в Нью-Йорку відомий своїми борщами та варениками, але він також став маяком надії для України, — йдеться в описі фільму. Поширити

Фільм вийде у прокат 2️3 лютого — напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Світовий конгрес українців повідомляє, що Девід Духовни зростав за два квартали від Veselka, тому впродовж десятиліть бачив еволюцію закладу.

Актор має українське походження — його дідусь був родом з Бердичева Житомирської області, проте потім емігрував до США. Поширити

Режисером фільму став Майкл Фіоре, який вперше відкрив для себе Veselka в 1990-х роках, коли навчався в університеті. Він каже, фільм розповідає про те, як сім’ї та громади об’єднуються через їжу та культуру.

Протягом 70 років Veselka була другою кухнею для студентів Нью-Йоркського університету, включно зі мною, — каже Фіоре. Поширити

Саундтрек до фільму створив Райан Шор, а саксофоніст, лауреат Греммі Девід Сенборн також був частиною музичної команди проекту.