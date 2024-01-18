Девід Духовни озвучив фільм про український ресторан Veselka у Нью-Йорку — відео

Американський актор Девід Духовни озвучив документальний фільм про український ресторан Veselka, розташований у Нью-Йорку.
Документальний фільм про ресторан Veselka
Ресторан Veselka заснований українцями Володимиром і Ольгою Дармохвалами в 1954 році в Нью-Йорку. Подружжя переселилося до США наприкінці 1940-х років.
Фільм вийде у прокат 2️3 лютого — напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Світовий конгрес українців повідомляє, що Девід Духовни зростав за два квартали від Veselka, тому впродовж десятиліть бачив еволюцію закладу.
Режисером фільму став Майкл Фіоре, який вперше відкрив для себе Veselka в 1990-х роках, коли навчався в університеті. Він каже, фільм розповідає про те, як сім’ї та громади об’єднуються через їжу та культуру.
Саундтрек до фільму створив Райан Шор, а саксофоніст, лауреат Греммі Девід Сенборн також був частиною музичної команди проекту.
Більше по темі
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-