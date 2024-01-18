Дэвид Духовны озвучил фильм об украинском ресторане Veselka в Нью-Йорке — видео

Документальный фильм о ресторане Veselka

Ресторан Veselka основан украинцами Владимиром и Ольгой Дармохвалами в 1954 году в Нью-Йорке. Супруги переселились в США в конце 1940-х годов.

На протяжении 70 лет украинский ресторан Veselka в Нью-Йорке известен своими борщами и варениками, но он стал маяком надежды для Украины, — говорится в описании фильма. Поделиться

Фильм выйдет в прокат 23 февраля — в канун второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

Всемирный конгресс украинцев сообщает, что Дэвид Духовны рос в двух кварталах от Veselka, поэтому на протяжении десятилетий видел эволюцию заведения.

У актера украинское происхождение — его дедушка был родом из Бердичева Житомирской области, однако потом эмигрировал в США. Поделиться

Режиссером фильма стал Майкл Фиоре, впервые открывший для себя Veselka в 1990-х годах, когда учился в университете. Он говорит, что фильм рассказывает о том, как семьи и общины объединяются через еду и культуру.

В течение 70 лет Veselka была второй кухней для студентов Нью-Йоркского университета, включая меня, — говорит Фиоре. Поделиться

Саундтрек к фильму создал Райан Шор, а саксофонист, лауреат Грэмми Дэвид Сенборн также являлся частью музыкальной команды проекта.