Дэвид Духовны озвучил фильм об украинском ресторане Veselka в Нью-Йорке — видео

Американский актер Дэвид Духовны озвучил документальный фильм об украинском ресторане Veselka, расположенном в Нью-Йорке.
Документальный фильм о ресторане Veselka
Ресторан Veselka основан украинцами Владимиром и Ольгой Дармохвалами в 1954 году в Нью-Йорке. Супруги переселились в США в конце 1940-х годов.
Фильм выйдет в прокат 23 февраля — в канун второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.
Всемирный конгресс украинцев сообщает, что Дэвид Духовны рос в двух кварталах от Veselka, поэтому на протяжении десятилетий видел эволюцию заведения.
Режиссером фильма стал Майкл Фиоре, впервые открывший для себя Veselka в 1990-х годах, когда учился в университете. Он говорит, что фильм рассказывает о том, как семьи и общины объединяются через еду и культуру.
Саундтрек к фильму создал Райан Шор, а саксофонист, лауреат Грэмми Дэвид Сенборн также являлся частью музыкальной команды проекта.
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