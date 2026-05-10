"Диявол носить Прада 2". Меріл Стріп заступилася за Енн Гетевей та Емілі Блант

Нещодавно у великий прокат увірвалося довгоочікуване продовження історії "Диявол носить Прада" (The Devil Wears Prada). Друга частина збирає заповнені кінозали, а перший тиждень у прокаті приніс шалені 300 мільйонів доларів.

Меріл Стріп знову виступила проти дискримінації серед акторів

Нова частина фільму вже встигла окупити свій бюджет, хоча лише тиждень тому вийшла у прокат.

За словами анонімних джерел, головна зірка стрічки Меріл Стріп, яка зіграла героїню Міранду Прістлі, отримала 12,5 мільйонів доларів за свою участь у проєкті.

Журналісти одразу звернули увагу на те, що жива легенда Голлівуду наполягла на такому ж гонорарі для своїх колег — Енн Гетевей та Емілі Блант.

Це був ще один доказ того, що Меріл Стріп продовжує активно виступати проти дискримінації серед акторів.

Як стверджують інсайдери, всі три акторки також отримають вигідні бонуси від касових зборів.