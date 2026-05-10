"Дьявол носит Прада 2". Мэрил Стрип вступилась за Энн Хэтэуэй и Эмили Блант

Недавно в большой прокат ворвалось долгожданное продолжение истории "Дьявол носит Прада" (The Devil Wears Prada). Вторая часть собирает заполненные кинозалы, а первая неделя в прокате принесла безумные 300 миллионов долларов.

Мэрил Стрип снова выступила против дискриминации среди актеров

Новая часть фильма уже успела окупить свой бюджет, хотя только неделю назад вышла в прокат.

По словам анонимных источников, главная звезда ленты Мэрил Стрип, сыгравшая героиню Миранда Пристли, получила 12,5 миллиона долларов за свое участие в проекте.

Журналисты сразу обратили внимани на то, что живая легенда Голливуда настояла на таком же гонораре для своих коллег — Энн Хэтэуэй и Эмили Блант.

Это было еще одно доказательство того, что Мэрил Стрип продолжает активно выступать против дискриминации среди актеров.

Как утверждают инсайдеры, все три актрисы также получат выгодные бонусы от кассовых сборов.