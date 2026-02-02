"Диявол носить Прада" повертається — трейлер уже в мережі

Культова стрічка "Диявол носить Прада", яка нещодавно отримала продовження на другу частину, нарешті готова до виходу на великі екрани. Компанія 20th Century Studios уже представила довгоочікуваний трейлер кіноновинки.
Головні тези:
- Продюсером стрічки знову став Венді Файнерман.
- До своїх ролей повернулися Меріл Стріп, Енн Гетевей та Емілі Блант.
"Диявол носить Прада 2" — чого чекати від фільму
Fмериканська комедійна драма від режисера Девіда Френкеля та продюсера Венді Файнермана почала впевнено підкорювати світ ще в далекому 2006 році.
Минуло два десятиліття, й глядачі отримали змогу знову побачити улюблених персонажів на великих екранах.
Що важливо розуміти, чекати залишилилося недовго — прем’єра відбудеться уже 1 травня 2026 року.
До ролей Міранди, Енді, Емілі та Найджела повернулися голлівудські актори Меріл Стріп, Енн Гетевей, Емілі Блант та Стенлі Туччі.
Нова частина розповість про труднощі, з якими Міранда зіштовхнеться у своїй професійній кар’єрі.
Врешті вона зрозуміє, що не зможе владнати ситуацію без допомоги своєї ексасистентки Емілі.
Остання встигла стати впливовою власницею модних компаній, тому тепер може диктувати свої правила гри.
