"Дьявол носит Прада" возвращается — трейлер уже в сети

Культовый фильм "Дьявол носит Прада", который недавно получил продолжение на вторую часть, наконец готов к выходу на большие экраны. Компания 20th Century Studios уже представила долгожданный трейлер киноновинки.

"Дьявол носит Прада 2" — чего ждать от фильма

Американская комедийная драма от режиссера Дэвида Френкеля и продюсера Венди Файнермана начала уверенно покорять мир еще в далеком 2006 году.

Прошло два десятилетия, и зрители получили возможность снова увидеть любимых персонажей на больших экранах.

Что важно понимать, ждать осталось недолго — премьера состоится уже 1 мая 2026 года.

К ролям Миранды, Энди, Эмили и Найджела вернулись голливудские актеры Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи.

Они возвращаются на модные улицы Нью-Йорка и стильные офисы журнала Runway в долгожданном продолжении феномена 2006 года, который определил целое поколение, — сказано в описании трейлера.

Новая часть расскажет о трудностях, с которыми Миранда столкнется в своей профессиональной карьере.

В конце концов, она поймет, что не сможет уладить ситуацию без помощи своей экс-асистентки Эмили.