"Дьявол носит Прада" возвращается — трейлер уже в сети
Категория
Культура
Дата публикации

"Дьявол носит Прада 2" - чего ждать от фильма
Читати українською
Источник:  online.ua

Культовый фильм "Дьявол носит Прада", который недавно получил продолжение на вторую часть, наконец готов к выходу на большие экраны. Компания 20th Century Studios уже представила долгожданный трейлер киноновинки.

Главные тезисы

  • Продюсером фильма снова стал Венди Файнерман.
  • К своим ролям вернулись Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй и Эмили Блант.

Американская комедийная драма от режиссера Дэвида Френкеля и продюсера Венди Файнермана начала уверенно покорять мир еще в далеком 2006 году.

Прошло два десятилетия, и зрители получили возможность снова увидеть любимых персонажей на больших экранах.

Что важно понимать, ждать осталось недолго — премьера состоится уже 1 мая 2026 года.

К ролям Миранды, Энди, Эмили и Найджела вернулись голливудские актеры Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи.

Они возвращаются на модные улицы Нью-Йорка и стильные офисы журнала Runway в долгожданном продолжении феномена 2006 года, который определил целое поколение, — сказано в описании трейлера.

Новая часть расскажет о трудностях, с которыми Миранда столкнется в своей профессиональной карьере.

В конце концов, она поймет, что не сможет уладить ситуацию без помощи своей экс-асистентки Эмили.

Последняя успела стать влиятельной владелицей модных компаний, поэтому теперь может диктовать свои правила игры.

