"Дьявол носит Прада" возвращается — трейлер уже в сети

Культовый фильм "Дьявол носит Прада", который недавно получил продолжение на вторую часть, наконец готов к выходу на большие экраны. Компания 20th Century Studios уже представила долгожданный трейлер киноновинки.
Главные тезисы
- Продюсером фильма снова стал Венди Файнерман.
- К своим ролям вернулись Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй и Эмили Блант.
"Дьявол носит Прада 2" — чего ждать от фильма
Американская комедийная драма от режиссера Дэвида Френкеля и продюсера Венди Файнермана начала уверенно покорять мир еще в далеком 2006 году.
Прошло два десятилетия, и зрители получили возможность снова увидеть любимых персонажей на больших экранах.
Что важно понимать, ждать осталось недолго — премьера состоится уже 1 мая 2026 года.
К ролям Миранды, Энди, Эмили и Найджела вернулись голливудские актеры Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи.
Новая часть расскажет о трудностях, с которыми Миранда столкнется в своей профессиональной карьере.
В конце концов, она поймет, что не сможет уладить ситуацию без помощи своей экс-асистентки Эмили.
Последняя успела стать влиятельной владелицей модных компаний, поэтому теперь может диктовать свои правила игры.
