Диявол носить Прада. Що відомо про сиквел культової стрічки

У далекому 2006 році фільм “Диявол носить Прада” сколихнув Голлівуд та приголомшив навіть найвибагливіших кіноманів. Минуло майже два десятиліття, і він знову повертається на екрани.

Продовження “Диявол носить Прада”. Яким воно буде

Роботу над довгоочікуваним сиквелом уже розпочали кінокомпанія Disney спільно з 20th Century Fox.

До своєї головної ролі — редакторки глянцю “Подіум” Міранди Прістлі — повернеться легендарна голлівудська зірка Меріл Стріп.

Її “праву руку” Емілі Чарлтон, як і раніше, зіграє акторка Емілі Блант.

Однак досі журналістам не вдалося з’ясувати, що зможуть кіномани насолодитися грою Енн Гетевей. Зірка поки жодним чином не коментує свою можливу участь у фільмі.

У центрі сюжету — історія Міранди, яка зіштовхнеться зі серйозними проблемами в модному глянці. Її медіа опиниться на межі краху.

Єдина людина, яка може все змінити, — асистентка Емілі. Саме вона стала впливовою власницею модних компаній. Прістлі буде вимушена просити по допомогу в експомічниці, щоб врятувати ситуацію. Поширити

Коли сиквел вийде на великі екрани — наразі невідомо.

Що важливо знати про фільм "Диявол носить Прада" 2006 року

Як відомо, у центрі сюжету стрічки — світ моди та фешн глянець "Подіум".

Культовий фільм зняли за мотивами книги Лорен Вайсбергер. У свій час авторка працювала асистенткою Анни Вінтур — головної редакторки журналу Vogue.

Анна Вінтур славиться своїм жорстким характером та вимогливістю до членів редакції.