Диявол носить Прада. Що відомо про сиквел культової стрічки

У далекому 2006 році фільм “Диявол носить Прада” сколихнув Голлівуд та приголомшив навіть найвибагливіших кіноманів. Минуло майже два десятиліття, і він знову повертається на екрани.
Головні тези:
- У продовженні фільму “Диявол носить Прада” повернуться легендарна Меріл Стріп та акторка Емілі Блант.
- Сюжет сиквела обіцяє бути цікавим та напруженим, з новими викликами для героїнь.
- Оригінальний фільм з 2006 року був знятий за мотивами книги Лорен Вайсбергер про світ моди та глянцю.
Продовження “Диявол носить Прада”. Яким воно буде
Роботу над довгоочікуваним сиквелом уже розпочали кінокомпанія Disney спільно з 20th Century Fox.
До своєї головної ролі — редакторки глянцю “Подіум” Міранди Прістлі — повернеться легендарна голлівудська зірка Меріл Стріп.
Її “праву руку” Емілі Чарлтон, як і раніше, зіграє акторка Емілі Блант.
Однак досі журналістам не вдалося з’ясувати, що зможуть кіномани насолодитися грою Енн Гетевей. Зірка поки жодним чином не коментує свою можливу участь у фільмі.
У центрі сюжету — історія Міранди, яка зіштовхнеться зі серйозними проблемами в модному глянці. Її медіа опиниться на межі краху.
Коли сиквел вийде на великі екрани — наразі невідомо.
Що важливо знати про фільм "Диявол носить Прада" 2006 року
Як відомо, у центрі сюжету стрічки — світ моди та фешн глянець "Подіум".
Культовий фільм зняли за мотивами книги Лорен Вайсбергер. У свій час авторка працювала асистенткою Анни Вінтур — головної редакторки журналу Vogue.
Анна Вінтур славиться своїм жорстким характером та вимогливістю до членів редакції.
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