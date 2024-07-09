Диявол носить Прада. Що відомо про сиквел культової стрічки
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Культура
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Диявол носить Прада. Що відомо про сиквел культової стрічки

Диявол носить Прада
Джерело:  Variety

 У далекому 2006 році фільм “Диявол носить Прада” сколихнув Голлівуд та приголомшив навіть найвибагливіших кіноманів. Минуло майже два десятиліття, і він знову повертається на екрани.

Головні тези:

  • У продовженні фільму “Диявол носить Прада” повернуться легендарна Меріл Стріп та акторка Емілі Блант.
  • Сюжет сиквела обіцяє бути цікавим та напруженим, з новими викликами для героїнь.
  • Оригінальний фільм з 2006 року був знятий за мотивами книги Лорен Вайсбергер про світ моди та глянцю.

Продовження “Диявол носить Прада”. Яким воно буде

Роботу над довгоочікуваним сиквелом уже розпочали кінокомпанія Disney спільно з 20th Century Fox.

До своєї головної ролі — редакторки глянцю “Подіум” Міранди Прістлі  — повернеться легендарна голлівудська зірка Меріл Стріп.

Її “праву руку” Емілі Чарлтон, як і раніше, зіграє акторка Емілі Блант.

Однак досі журналістам не вдалося з’ясувати, що зможуть кіномани насолодитися грою Енн Гетевей. Зірка поки жодним чином не коментує свою можливу участь у фільмі.

У центрі сюжету — історія Міранди, яка зіштовхнеться зі серйозними проблемами в модному глянці. Її медіа опиниться на межі краху.

Єдина людина, яка може все змінити, — асистентка Емілі. Саме вона стала впливовою власницею модних компаній. Прістлі буде вимушена просити по допомогу в експомічниці, щоб врятувати ситуацію.

Коли сиквел вийде на великі екрани — наразі невідомо.

Що важливо знати про фільм "Диявол носить Прада" 2006 року

Як відомо, у центрі сюжету стрічки — світ моди та фешн глянець "Подіум".

Культовий фільм зняли за мотивами книги Лорен Вайсбергер. У свій час авторка працювала асистенткою Анни Вінтур — головної редакторки журналу Vogue.

Анна Вінтур славиться своїм жорстким характером та вимогливістю до членів редакції.

Героїня Енді, яка спочатку не цікавиться модою, зіштовхується з важкими завданнями та примхами начальниці. Однак згодом вона починає змінюватися під впливом гламурного світу моди, її стиль стає більш витонченим, а амбіції — більш визначеними.

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