Дьявол носит Прада. Что известно о сиквеле культового фильма

В далеком 2006 году фильм "Дьявол носит Прада" всколыхнул Голливуд и ошеломил даже самых требовательных киноманов. Прошло почти два десятилетия и он снова возвращается на экраны.
Главные тезисы
- В продолжении фильма "Дьявол носит Прада" вернутся легендарная Мэрил Стрип и актриса Эмили Блант.
- Сюжет сиквела обещает быть интересным и напряженным, с новыми вызовами для героинь.
- Оригинальный фильм с 2006 года был снят по мотивам книги Лорен Вайсбергер о мире моды и глянца.
Продолжение "Дьявол носит Прада". Каким оно будет
Работу над долгожданным сиквелом уже начали кинокомпания Disney совместно с 20th Century Fox.
К своей главной роли — редактора глянца "Подиум" Миранды Пристли — вернется легендарная голливудская звезда Мерил Стрип.
Ее "правую руку" Эмили Чарлтон по-прежнему сыграет актриса Эмили Блант.
Однако журналистам до сих пор не удалось выяснить, смогут ли киноманы насладиться игрой Энн Хэтэуэй. Звезда пока никак не комментирует свое возможное участие в фильме.
В центре сюжета — история Миранды, которая столкнется с серьезными проблемами в модном глянце. Ее медиа окажется на грани краха.
Когда сиквел выйдет на большие экраны — пока неизвестно.
Что важно знать о фильме "Дьявол носит Прада" 2006 года
Как известно, в центре сюжета ленты — мир моды и фэшн глянец "Подиум".
Культовый фильм был снят по мотивам книги Лорен Вайсбергер. Одно время автор работала ассистенткой Анны Винтур — главного редактора журнала Vogue.
Анна Винтур славится своим жестким характером и требовательностью к членам редакции.
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