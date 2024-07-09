Дьявол носит Прада. Что известно о сиквеле культового фильма
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Культура
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Дьявол носит Прада. Что известно о сиквеле культового фильма

Дьявол носит Прада
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Источник:  Variety

В далеком 2006 году фильм "Дьявол носит Прада" всколыхнул Голливуд и ошеломил даже самых требовательных киноманов. Прошло почти два десятилетия и он снова возвращается на экраны.

Главные тезисы

  • В продолжении фильма "Дьявол носит Прада" вернутся легендарная Мэрил Стрип и актриса Эмили Блант.
  • Сюжет сиквела обещает быть интересным и напряженным, с новыми вызовами для героинь.
  • Оригинальный фильм с 2006 года был снят по мотивам книги Лорен Вайсбергер о мире моды и глянца.

Продолжение "Дьявол носит Прада". Каким оно будет

Работу над долгожданным сиквелом уже начали кинокомпания Disney совместно с 20th Century Fox.

К своей главной роли — редактора глянца "Подиум" Миранды Пристли — вернется легендарная голливудская звезда Мерил Стрип.

Ее "правую руку" Эмили Чарлтон по-прежнему сыграет актриса Эмили Блант.

Однако журналистам до сих пор не удалось выяснить, смогут ли киноманы насладиться игрой Энн Хэтэуэй. Звезда пока никак не комментирует свое возможное участие в фильме.

В центре сюжета — история Миранды, которая столкнется с серьезными проблемами в модном глянце. Ее медиа окажется на грани краха.

Единственный человек, который может все изменить — ассистентка Эмили. Именно она стала влиятельной владелицей модных компаний. Пристли будет вынуждена прийти за помощью у экс-помощницы, чтобы спасти ситуацию.

Когда сиквел выйдет на большие экраны — пока неизвестно.

Что важно знать о фильме "Дьявол носит Прада" 2006 года

Как известно, в центре сюжета ленты — мир моды и фэшн глянец "Подиум".

Культовый фильм был снят по мотивам книги Лорен Вайсбергер. Одно время автор работала ассистенткой Анны Винтур — главного редактора журнала Vogue.

Анна Винтур славится своим жестким характером и требовательностью к членам редакции.

Сначала не интересующаяся модой героиня Энди сталкивается с трудными задачами и прихотями начальницы. Однако впоследствии она начинает изменяться под влиянием гламурного мира моды, ее стиль становится более утонченным, а амбиции — более определенными.

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