Диктатор Кім Чен Ин пригрозив перетворити Південну Корею на попіл

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин проінспектував роботу головних військових заводів країни і зробив кілька погрозливих заяв на адресу Південної Кореї.

Кім Чен Ин відвідав військові заводи і зробив кілька заяв

Як повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї, Кім Чен Ин відвідував військові заводи протягом двох днів − 8 і 9 січня − і "висловив велике задоволення" тим, що заводи "бездоганно виконують план оснащення передових великих з'єднань і головних ракетних частин новітнім озброєнням".

Але при цьому лідер КНДР наголосив, що потрібно "постійно активно прискорювати невпинне збільшення продуктивності", випускати більше озброєнь і бойової техніки.

За словами Кім Чен Ина, "потрібно налагодити економіко-організаційну роботу і керівництво виробництвом, щоб перетворити нинішній рік на рік, коли відбудуться великі зміни в прискоренні підготовки країни до війни".

У своїх промовах він охарактеризував Республіку Корея як "найворожішу державу для КНДР", яка "тривалий час, протягом близько 80 років, скажено чіплялася тільки за злісну конфронтацію, щоб скидати нашу владу і режим".

За словами Кім Чен Ина, якщо Південна Корея спробує використати збройні сили проти КНДР або загрожуватиме "суверенітету та безпеці КНДР", то він буде "без вагань пускати в хід увесь арсенал наявних засобів і сил, щоб повністю перетворити Республіку Корея на попіл".

У нас є така воля, сили і спроможність, і надалі будемо неодмінно розширювати і зміцнювати їх, − запевнив Кім Чен Ин. Поширити

Північна Корея погрожує відповіддю на провокації

Раніше Кім Йо Чен, сестра і ключова союзниця лідера Кім Чен Ина, заявила, що Північна Корея негайно завдасть військового удару у відповідь на будь-яку провокацію.

Згідно з інформацією Південної Кореї, 7 січня Північна Корея знову випустила близько 90 снарядів. Водночас армія КНДР заявила, що не становить загрози для Південної Кореї, оскільки стрілянина проводиться паралельно спільного кордону.

Армія КНДР вже третій день поспіль веде обстріл берегової лінії в районі островів на кордоні з Південною Кореєю.

До слова, 5 січня, КНДР випустила близько 200 артилерійських снарядів поблизу двох південнокорейських островів на західному кордоні — Епхендо і Пеньондо. Це змусило жителів островів евакуюватись, а південнокорейських військових провести навчання з бойовою стрільбою у відповідь.