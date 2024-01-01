Кім Чен Ин назвав умову для "тотального знищення" Південної Кореї та США

Диктатор КНДР Кім Чен Ин знову почав публічно погрожувати Південній Кореї та США. За його словами, Пхеньян розпочне "тотальне знищення" цих "ворогів" у разі “провокації” з їхнього боку.

КНДР стверджує, що може стерти з лиця землі Південну Корею та США

Як повідомляють державні ЗМІ Північної Кореї, нові гучні погрози Кім Чен Ина пролунали під час його зустрічі з вищим офіцерським складом армії КНДР.

Диктатор виріши проаналізувати ситуацію з безпекою на Корейському півострові й дійшов висновку, що вона нібито щоденно наближається до межі збройного конфлікту.

На тлі цього Кім Чен Ин вкотре почав наполягати на "подальшому загостренні заповітного меча для захисту безпеки й миру КНДР".

Чим динамічніше розвивається корейська революція, тим відчайдушніше американські імперіалісти і клан Республіки Корея (офіційна назва Південної Кореї. – ред.) намагаються її зупинити, – цинічно збрехав диктатор. Поширити

Окрім того, наголошується, що Кім Чен Ин закликав до смертельного удару та тотального знищення вказаних країн, якщо вони, мовляв, наважаться на “військову конфронтацію й провокацію проти КНДР".

За його словами, Північна Корея повинна буде мобілізувати всі найжорсткіші сили і засоби, “не вагаючись ні на хвилину".

КНДР дедалі активніше готується до війни з Південною Кореєю та США

Що важливо розуміти, протягом останнього року Північна Корея провела понад 100 ракетних випробувань.

Це призвело до того, що Штати і Південну Корею ухвалили рішення про розширення своїх спільних військових навчань.

Ба більше, Кім Чен Ин наразі робить все можливе, щоб зміцнити відносини з Китаєм і Росією.

Як відомо, Північна Корея передала РФ велику кількість снарядів для війни проти України.

Також нещодавно диктатор наказав прискорити підготовку до війни, щоб протистояти тому, що він назвав безпрецедентними конфронтаційними кроками з боку США.