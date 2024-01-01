Кім Чен Ин назвав умову для "тотального знищення" Південної Кореї та США
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Кім Чен Ин назвав умову для "тотального знищення" Південної Кореї та США

Кім Чен Ин
Джерело:  online.ua

Диктатор КНДР Кім Чен Ин знову почав публічно погрожувати Південній Кореї та США. За його словами, Пхеньян розпочне "тотальне знищення" цих "ворогів" у разі “провокації” з їхнього боку.

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Як повідомляють державні ЗМІ Північної Кореї, нові гучні погрози Кім Чен Ина пролунали під час його зустрічі з вищим офіцерським складом армії КНДР.

Диктатор виріши проаналізувати ситуацію з безпекою на Корейському півострові й дійшов висновку, що вона нібито щоденно наближається до межі збройного конфлікту.

На тлі цього Кім Чен Ин вкотре почав наполягати на "подальшому загостренні заповітного меча для захисту безпеки й миру КНДР".

Чим динамічніше розвивається корейська революція, тим відчайдушніше американські імперіалісти і клан Республіки Корея (офіційна назва Південної Кореї. – ред.) намагаються її зупинити, – цинічно збрехав диктатор.

Окрім того, наголошується, що Кім Чен Ин закликав до смертельного удару та тотального знищення вказаних країн, якщо вони, мовляв, наважаться на “військову конфронтацію й провокацію проти КНДР".

За його словами, Північна Корея повинна буде мобілізувати всі найжорсткіші сили і засоби, “не вагаючись ні на хвилину".

КНДР дедалі активніше готується до війни з Південною Кореєю та США

Що важливо розуміти, протягом останнього року Північна Корея провела понад 100 ракетних випробувань.

Це призвело до того, що Штати і Південну Корею ухвалили рішення про розширення своїх спільних військових навчань.

Ба більше, Кім Чен Ин наразі робить все можливе, щоб зміцнити відносини з Китаєм і Росією.

Як відомо, Північна Корея передала РФ велику кількість снарядів для війни проти України.

Також нещодавно диктатор наказав прискорити підготовку до війни, щоб протистояти тому, що він назвав безпрецедентними конфронтаційними кроками з боку США.

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