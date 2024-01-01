Ким Чен Ын назвал условие для "тотального уничтожения" Южной Кореи и США

Диктатор КНДР Ким Чен Ын снова начал публично угрожать Южной Корее и США. По его словам, Пхеньян начнет "тотальное уничтожение" этих "врагов" в случае провокации с их стороны.

КНДР утверждает, что может стереть с лица земли Южную Корею и США

Как сообщают государственные СМИ Северной Кореи, новые громкие угрозы Ким Чен Ина прозвучали во время его встречи с высшим офицерским составом армии.

Диктатор решил проанализировать ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове и пришел к выводу, что она якобы ежедневно приближается к началу вооруженного конфликта.

На фоне этого Ким Чен Ин в очередной раз начал настаивать на "дальнейшем обострении заветного меча для защиты безопасности и мира КНДР".

Чем динамичнее развивается корейская революция, тем отчаяннее американские империалисты и клан Республики Корея (официальное название Южной Кореи – ред.) пытаются ее остановить, – цинично солгал диктатор. Поделиться

Кроме того, отмечается, что Ким Чен Ын призвал к смертельному удару и тотальному уничтожению указанных стран, если они, мол, отважатся на "военную конфронтацию и провокацию против КНДР".

По его словам, Северная Корея должна будет мобилизовать все самые жесткие силы и средства, "не колеблясь ни на минуту".

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Что важно понимать, за последний год Северная Корея провела более 100 ракетных испытаний.

Это привело к тому, что Штаты и Южная Корея приняли решение о расширении своих совместных военных учений.

Более того, Ким Чен Ин сейчас делает все возможное, чтобы укрепить отношения с Китаем и Россией.

Как известно, Северная Корея передала РФ большое количество снарядов для войны против Украины.

Также недавно диктатор отдал приказ ускорить подготовку к войне, чтобы противостоять тому, что он назвал беспрецедентными конфронтационными шагами со стороны США.