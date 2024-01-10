Диктатор Ким Чен Ын пригрозил превратить Южную Корею в пепел

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проинспектировал работу главных военных заводов страны и сделал несколько угрожающих заявлений в адрес Южной Кореи.

Ким Чен Ын посетил военные заводы и сделал несколько заявлений

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи , Ким Чен Ын посещал военные заводы в течение двух дней - 8 и 9 января - и "выразил большое удовольствие" тем, что заводы "безупречно выполняют план оснащения передовых крупных соединений и главных ракетных частей новейшим вооружением".

Но при этом лидер КНДР подчеркнул, что нужно "постоянно активно ускорять непрерывное увеличение производительности", выпускать большее количество вооружений и боевой техники.

По словам Ким Чен Ина, "нужно наладить экономико-организационную работу и руководство производством, чтобы превратить этот год в год, когда произойдут большие изменения в ускорении подготовки страны к войне".

В своих речах он охарактеризовал Республику Корея как "самое враждебное государство для КНДР", которое "долгое время, в течение около 80 лет, бешено цеплялось только за злостную конфронтацию, чтобы свергать нашу власть и режим".

По словам Ким Чен Ина, если Южная Корея попытается использовать вооруженные силы против КНДР или будет угрожать "суверенитету и безопасности КНДР", то он будет "без колебаний пускать в ход весь арсенал имеющихся средств и сил, чтобы полностью превратить Республику Корея в пепел".

У нас есть такая воля, силы и способность, и в дальнейшем будем непременно расширять и укреплять их, – заверил Ким Чен Ин. Поделиться

Северная Корея угрожает ответом на провокации

Ранее Ким Йо Чен, сестра и ключевая союзница лидера Ким Чен Ина, заявила, что Северная Корея немедленно нанесет военный удар в ответ на любую провокацию.

Согласно информации Южной Кореи, 7 января Северная Корея снова выпустила около 90 снарядов. В то же время армия КНДР заявила, что не представляет угрозы Южной Корее, поскольку стрельба проводится параллельно общей границе.

Армия КНДР уже третий день ведет обстрел береговой линии в районе островов на границе с Южной Кореей.

К слову, 5 января, КНДР выпустила около 200 артиллерийских снарядов вблизи двух южнокорейских островов на западной границе - Эпхендо и Пеньондо. Это заставило жителей островов эвакуироваться, а южнокорейских военных провести обучение с боевой стрельбой в ответ.